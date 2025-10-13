ZoraSafe: Η εφαρμογή για την προστασία των ηλικιωμένων στο διαδίκτυο

Εκτός από τις εφαρμογές προστασίας από ιούς, ο κλάδος της κυβερνοασφάλειας παραδοσιακά απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις. Ωστόσο, και οι απλοί χρήστες του διαδικτύου πρέπει να προστατεύουν τον εαυτό τους. Ειδικά οι ηλικιωμένοι, που δεν μεγάλωσαν με το διαδίκτυο και τα smartphone, και γι' αυτό είναι ίσως οι πιο ευάλωτοι.

Η ZoraSafe, μια νεοφυής επιχείρηση που ιδρύθηκε από τις αδελφές Catherine Karow και Ellie King Karow, θέλει να παρέμβει και να τους βοηθήσει. Η ιδέα τους είναι να δημιουργήσουν μια εφαρμογή που όχι μόνο προστατεύει τους ηλικιωμένους από απατεώνες και χάκερ, αλλά και τους διδάσκει πώς να παραμένουν ασφαλείς μέσω εκπαίδευσης με τη μορφή παιχνιδιού, όπως δήλωσαν η Catherine και η Ellie στο TechCrunch πριν από τη διάσκεψη TechCrunch Disrupt, όπου η ZoraSafe θα συμμετάσχει στο Startup Battlefield.

Η εφαρμογή δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, αλλά η Catherine και η Ellie αναμένουν να την λανσάρουν σε ένα μήνα. Είπαν ότι θα κοστίζει 12,99 δολάρια το μήνα για μεμονωμένους συνδρομητές και θα έχει υψηλότερη τιμή για οικογενειακά και ομαδικά πακέτα.

Η πρώτη έκδοση της εφαρμογής, όπως εξήγησε η Catherine σε τηλεφωνική συνέντευξη, θα έχει διάφορες λειτουργίες, όπως μια λειτουργία σάρωσης QR κωδικών για κακόβουλο λογισμικό ή phishing, τη δυνατότητα αποστολής ύποπτων SMS και email στο ZoraSafe για έλεγχο, καθώς και μια λειτουργία κοινοποίησης γνωστών απάτων ή απειλών στην εφαρμογή, ώστε να προστεθούν σε μια βάση δεδομένων και να βοηθήσουν άλλους χρήστες.

Μελλοντικές εκδόσεις θα περιλαμβάνουν επίσης μια λειτουργία που θα επιτρέπει στους χρήστες να ζητήσουν από το ZoraSafe να συνδεθεί σε μια ύποπτη τηλεφωνική κλήση, ώστε το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας να μπορεί να ανιχνεύσει αν πρόκειται για απάτη ή για κλήση deepfake. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, η εφαρμογή δεν θα ακούει ούτε θα καταγράφει τις κλήσεις, σύμφωνα με την Catherine.

Μόλις η εφαρμογή εντοπίσει μια απειλή, θα ανοίξει ένα chat που θα εξηγεί στον χρήστη ποια ήταν η απειλή και θα τον διδάσκει πώς να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον, είπε η Ellie.