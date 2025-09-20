Απώλειες της τάξης του 6% εμφάνισαν οι πωλήσεις των smartphone της Apple στην Κίνα (τη μεγαλύτερη αγορά κινητών τηλεφώνων στον κόσμο) για την περίοδο Ιουλίου - Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία της Counterpoint Research.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα και σε ετήσιο επίπεδο, οι συνολικές πωλήσεις smartphone στην ασιατική χώρα υποχώρησαν κατά 2%, παρά τις γενναιόδωρες κρατικές επιδοτήσεις για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης.

Το Bloomberg σημείωσε πως η πτώση στις πωλήσεις της Apple ήρθε λίγο πριν από την παρουσίαση και την κυκλοφορία του iPhone 17.

Η εταιρεία ανέτρεψε τη διετή πτώση των πωλήσεων στην Κίνα κατά το τρίμηνο του Ιουνίου, εν μέρει χάρη στις επιδοτήσεις, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Τιμ Κουκ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η πελατειακή βάση του iPhone στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας έφτασε σε ρεκόρ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και θεωρεί ότι αυτό θα συμβάλει στην προσέλκυση των καταναλωτών προς το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο της Apple.

«Αν κοιτάξετε τα άλλα προϊόντα, Mac, iPad και Watch, η πλειονότητα των πελατών που αγοράζουν στην ηπειρωτική Κίνα ήταν νέοι στην αγορά του προϊόντος», είχε πει ο Κουκ κατά την τελευταία τηλεδιάσκεψη της Apple για τα οικονομικά αποτελέσματα.

Ωστόσο, η Apple έχει ακόμη δρόμο να διανύσει για να ανακτήσει την ηγετική της θέση στην αγορά, καθώς σύμφωνα με την Counterpoint κατείχε μόνο το έκτο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, με 12%. Οι Xiaomi, Oppo και Huawei κατείχαν το 16% των πωλήσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με την Vivo να προηγείται ελαφρώς με 19% σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

Οι αναλυτές της Counterpoint αναμένουν ότι οι πωλήσεις θα μειωθούν ελαφρώς στην Κίνα κατά το τρίτο τρίμηνο και ότι η αγορά θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη σε ολόκληρο το έτος.