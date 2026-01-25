YouTube: Πάνω από ένα εκατομμύριο κανάλια χρησιμοποιούν εργαλεία ΤΝ καθημερινά

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι «καλή για τους δημιουργικούς που είναι έτοιμοι να αξιοποιήσουν την εμπειρία», σύμφωνα με τον επικεφαλής του YouTube, Νιλ Μόχαν. Ταυτόχρονα, όμως, η πλατφόρμα λαμβάνει μέτρα για την ελαχιστοποίηση της εξάπλωσης περιεχομένου Τεχνητής Νοημοσύνης χαμηλής ποιότητας.

Στην ετήσια επιστολή του προς την κοινότητα του YouTube, στην οποία περιγράφονται οι προτεραιότητες για το 2026, ο Μόχαν αναφέρει ότι πάνω από 1 εκατομμύριο κανάλια χρησιμοποίησαν τα εργαλεία δημιουργίας με Τεχνητή Νοημοσύνη του YouTube καθημερινά τον Δεκέμβριο.

Φέτος «θα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Short χρησιμοποιώντας τη δική σας εικόνα», καθώς και να παράγετε παιχνίδια και να πειραματιστείτε με μουσική» σημειώνει.

Ωστόσο, ο Μόχαν αναγνωρίζει επίσης ότι η άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με το χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI slop), σύμφωνα με το Variety.

Κατά τη διάρκεια της 20ετους ιστορίας του, το YouTube «έχει μάθει να μην επιβάλλει προκαταλήψεις στο οικοσύστημα των δημιουργών», τονίζει , σημειώνοντας ότι «άλλοτε περίεργες τάσεις όπως η ASMR (Αυτόνομη Αισθητήρια Ανταπόκριση Μεσημβρινών) και το να παρακολουθούμε άλλους ανθρώπους να παίζουν βιντεοπαιχνίδια είναι mainstream επιτυχίες». Ωστόσο, «με αυτή τη δεκτικότητα έρχεται και η ευθύνη να διατηρηθεί η υψηλής ποιότητας εμπειρία θέασης που θέλουν οι άνθρωποι» υπογραμμίζει.

«Για να μειώσει την εξάπλωση περιεχομένου Τεχνητής Νοημοσύνης χαμηλής ποιότητας, το YouTube χτίζει πάνω στα ενεργά στα καθιερωμένα συστήματά μας που έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία στην καταπολέμηση παραπλανητικού και ενοχλητικού περιεχομένου, μειώνει την εξάπλωση επαναλαμβανόμενου περιεχομένου χαμηλής ποιότητας» σύμφωνα με τον Μόχαν.

Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους η Τεχνητή Νοημοσύνη «θα λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ περιέργειας και κατανόησης», σύμφωνα με τον επικεφαλής του YouTube. Τον Δεκέμβριο του 2025, περισσότεροι από 20 εκατομμύρια χρήστες έμαθαν περισσότερα για το περιεχόμενο που παρακολούθησαν μέσω του εργαλείου Ask του YouTube, με ερωτήσεις όπως «Ποια είναι η ιστορία πίσω από τους στίχους αυτού του τραγουδιού;» ή «Ποια συστατικά χρειάζομαι για να φτιάξω αυτή τη συνταγή;» Επιπλέον, τον περασμένο μήνα το YouTube είχε κατά μέσο όρο περισσότερους από 6 εκατομμύρια καθημερινούς θεατές που παρακολούθησαν τουλάχιστον 10 λεπτά περιεχομένου με αυτόματη μεταγλώττιση από την Τεχνητή Νοημοσύνη.