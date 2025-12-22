Το Xbox της Microsoft έχει περάσει μια ιδιαίτερα ταραχώδη χρονιά.

Μαζικές απολύσεις, αυξήσεις τιμών και κλείσιμο στούντιο οδήγησαν πολλούς - όχι για πρώτη φορά - να δηλώσουν ότι το Xbox «πεθαίνει». Η Λόρα Φράιερ, πρώην εκτελεστική παραγωγός στα Microsoft Game Studios, δήλωσε τον Ιούνιο ότι η εταιρεία φαίνεται να «μην έχει καμία πρόθεση ή απλώς να μην μπορεί πλέον να κυκλοφορήσει νέο hardware».

Αντίστοιχα, ο πρώην υψηλόβαθμος στέλεχος της Microsoft και πρώην πρόεδρος της Blizzard Entertainment, Μάικ Ιμπάρα, χαρακτήρισε τη στρατηγική του Xbox «μπερδεμένη» σε ανάρτησή του στο X (η οποία αργότερα διαγράφηκε), προειδοποιώντας ότι η εταιρεία κινδυνεύει από έναν «θάνατο από χίλιες μικρές πληγές».

Όπως μεταδίδει το CNBC, τα οικονομικά στοιχεία ενισχύουν αυτή την εικόνα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου για το οικονομικό έτος 2026, τα συνολικά έσοδα της Microsoft από το gaming μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, ενώ οι πωλήσεις hardware Xbox κατέγραψαν πτώση 29%.

Η πτώση, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τη Microsoft. Η παγκόσμια αγορά κονσολών βρίσκεται σε βαθιά ύφεση, με τις δαπάνες για hardware να μειώνονται κατά 27% τον Νοέμβριο, έναν παραδοσιακά ισχυρό μήνα για αγορές, σύμφωνα με τη Circana. Όπως ανέφερε το IGN, ήταν ο χειρότερος Νοέμβριος των τελευταίων 20 ετών.

Οι πωλήσεις του PS5 μειώθηκαν πάνω από 40%, ενώ το Xbox Series S και X υπέστησαν τη μεγαλύτερη πτώση, με μείωση πωλήσεων περίπου 70%. Την ίδια στιγμή, το Nintendo Switch 2 έχει πουλήσει 10,36 εκατ. μονάδες από τον Ιούνιο, ενώ το PS5 έφτασε τα 9,2 εκατ. μέσα στο 2025. Αντίθετα, οι κονσόλες Xbox περιορίστηκαν σε περίπου 1,7 εκατ. μονάδες.

Παρά την εικόνα αυτή, η Microsoft δε φαίνεται ιδιαίτερα ανήσυχη. Ο επικεφαλής του Microsoft Gaming, Phil Spencer, έχει ξεκαθαρίσει ότι η εταιρεία δε στοχεύει να ξεπεράσει τη Sony ή τη Nintendo στις πωλήσεις κονσολών. Αντίθετα, η στρατηγική της εστιάζει στη διάθεση του gaming παντού: σε κονσόλες, PC, cloud, τηλεοράσεις και κινητές συσκευές.

Ο CEO της Microsoft, Σάτυα Ναντέλλα, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η επόμενη γενιά Xbox θα μοιάζει περισσότερο με PC, υποστηρίζοντας ένα πιο ανοιχτό οικοσύστημα. Στο ίδιο πνεύμα, η εταιρεία επενδύει στο Xbox Game Pass, το οποίο προσφέρει πλέον πάνω από 500 παιχνίδια στους συνδρομητές του ανώτερου πακέτου.

Για τη Microsoft, το μέλλον του Xbox δεν βρίσκεται απαραίτητα στο hardware, αλλά στην προσβασιμότητα του gaming σε κάθε πλατφόρμα.