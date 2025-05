Τεχνικά προβλήματα όσον αφορά τη λειτουργία του αντιμετωπίζει το X για πάνω από 24 ώρες. Ορισμένα μηνύματα δεν φορτώνονται, τα χρονολόγια δεν ενημερώνονται και ορισμένες δημοσιεύσεις δεν μπορούν να προβληθούν χωρίς ανανέωση της ιστοσελίδας (μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν και περισσότερες προσπάθειες).

Όπως αναφέρει το Techcrunch, τα προβλήματα ξεκίνησαν το απόγευμα της Πέμπτης (22/05), σύμφωνα με το Downdetector, μια πλατφόρμα που επισημαίνει τις διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου. Χιλιάδες χρήστες υπέβαλαν αναφορές για σφάλματα που αφορούσαν διάφορα προβλήματα όπως αδυναμία σύνδεσης στην πλατφόρμα μέχρι και εξαφάνιση μηνυμάτων.

Ο επίσημος λογαριασμός για τα τεχνικά προβλήματα του X αναγνώρισε τα ζητήματα, μέσω μιας ανάρτησής του την Πέμπτη (22/05), υποστηρίζοντας ότι σχετίζεται με τη διακοπή της λειτουργίας ενός κέντρου δεδομένων.

«Το X γνωρίζει ότι ορισμένοι από τους χρήστες μας αντιμετωπίζουν προβλήματα απόδοσης στην πλατφόρμα σήμερα», έγραψε ο λογαριασμός. «Αντιμετωπίζουμε μια διακοπή λειτουργίας του κέντρου δεδομένων και η ομάδα εργάζεται ενεργά για την αποκατάσταση του προβλήματος».

X is aware some of our users are experiencing performance issues on the platform today. We are experiencing a data center outage and the team is actively working to remediate the issue.