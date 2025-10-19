Ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ έκανε δεκτό το αίτημα της WhatsApp, που ανήκει στη Meta, για μόνιμη απαγόρευση της εταιρείας κυβερνοπληροφοριών NSO Group να στοχεύει τους χρήστες της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων. Ταυτόχρονα, ο δικαστής μείωσε δραματικά το πρόστιμο που πρέπει να πληρώσει η NSO Group στη Meta.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Techcrunch, νωρίτερα φέτος, μια επιτροπή ενόρκων αποφάσισε ότι η εταιρεία κυβερνοπληροφοριών θα πρέπει να καταβάλει στη Meta περισσότερα από 167 εκατομμύρια δολάρια μετά από μια εκστρατεία το 2019 που στοχεύσε περισσότερους από 1.400 χρήστες του WhatsApp, συμπεριλαμβανομένων ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων.

Ωστόσο, η ομοσπονδιακή δικαστής Φίλις Χάμιλτον αποφάσισε την Παρασκευή ότι, επειδή το δικαστήριο δεν είχε αρκετά στοιχεία για να κρίνει ότι η συμπεριφορά της NSO Group ήταν «ιδιαίτερα σοβαρή», το ποσοστό των ποινικών αποζημιώσεων περιορίστηκε σε 9 προς 1, μειώνοντας το ποσό που πρέπει να καταβληθεί σε περίπου 4 εκατ. δολάρια.

Σε δήλωση που παραχώρησε στο Courthouse News Service, ο επικεφαλής της WhatsApp Will Cathart είπε ότι η απόφαση «απαγορεύει στον κατασκευαστή λογισμικού υποκλοπής NSO να στοχεύσει ξανά την WhatsApp και τους παγκόσμιους χρήστες μας».

«Χαιρετίζουμε αυτή την απόφαση που έρχεται μετά από έξι χρόνια δικαστικών διαμαχών για να καταστήσει την NSO υπεύθυνη για τη στοχοποίηση μελών της κοινωνίας των πολιτών», είπε ο Cathart.

Η NSO Group επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι εξαγοράζεται από Αμερικανούς επενδυτές.