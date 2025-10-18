Facebook: Λειτουργία AI θα προτείνει βελτιώσεις για τις αποθηκευμένες φωτογραφίες

Μια λειτουργία του Facebook που δίνει στη Meta AI τη δυνατότητα να προτείνει επεξεργασίες σε φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο άλμπουμ της κάμερας του τηλεφώνου σας, αλλά δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί, είναι πλέον διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να λαμβάνουν αυτές τις προτάσεις κοινοποίησης, οι οποίες στη συνέχεια θα τους προτρέπουν να δημοσιεύουν φωτογραφίες στο Facebook Feed και στις Stories τους με τις επεξεργασίες της AI.

Η εφαρμογή του Facebook, η οποία ξεκίνησε για πρώτη φορά ως δοκιμή το καλοκαίρι, εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου αίτησης άδειας που ζητά πρόσβαση για να «επιτρέψει την επεξεργασία στο cloud», ώστε οι χρήστες να μπορούν να λάβουν «δημιουργικές ιδέες φτιαγμένες για εσάς από το άλμπουμ της κάμερας».

Αυτό το παράθυρο εξηγεί ότι η λειτουργία μπορεί να προσφέρει ιδέες όπως κολάζ, ανακεφαλαιώσεις, αναδιαμόρφωση με AI, θέματα γενεθλίων και άλλα για τον τελικό χρήστη.

Για να λειτουργήσει η Tεχνητή Nοημοσύνη, η εφαρμογή του Facebook θα ανεβάζει συνεχώς εικόνες από τη συσκευή σας στο cloud της. Αυτό επιτρέπει στην Tεχνητή Nοημοσύνη της Meta να προτείνει τις αλλαγές της.

Η Meta δηλώνει ότι τα μέσα των χρηστών δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς στόχευσης διαφημίσεων και ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα μέσα για να βελτιώσει τα συστήματα Tεχνητής Nοημοσύνης της, εκτός εάν ο χρήστης προχωρήσει στην επεξεργασία των μέσων ή μοιραστεί τις επεξεργασμένες φωτογραφίες με φίλους ή άλλους στο κοινωνικό δίκτυο της.

Η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.