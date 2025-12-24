Το WhatsApp καταγγέλλει περιορισμούς στη Ρωσία έπειτα από αναφορές για επιβράδυνση

Το WhatsApp επέκρινε τους περιορισμούς στην υπηρεσία του στη Ρωσία την Τρίτη, κατηγορώντας τις αρχές ότι προσπαθούν να στερήσουν από περισσότερους από 100 εκατομμύρια Ρώσους το δικαίωμα στην ιδιωτική επικοινωνία πριν από την εορταστική περίοδο.

Η δήλωση του WhatsApp ακολούθησε μια επανειλημμένη προειδοποίηση από τη ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών της Ρωσίας, η οποία είχε δηλώσει ότι θα μπλοκάρει εντελώς την υπηρεσία εάν δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της να ευθυγραμμίσει τις υπηρεσίες της με τη ρωσική νομοθεσία.

«Το WhatsApp συνεχίζει να παραβιάζει τη ρωσική νομοθεσία. Το messenger χρησιμοποιείται για την οργάνωση και εκτέλεση τρομοκρατικών ενεργειών στη χώρα, για τη στρατολόγηση δραστών και για τη διάπραξη απάτης και άλλων εγκλημάτων κατά των πολιτών μας», δήλωσε η Roskomnadzor, η ρυθμιστική αρχή, στα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η αρχή ανέφερε ότι λαμβάνει μέτρα για τον σταδιακό περιορισμό του WhatsApp, το οποίο ανήκει στην Meta Platforms. Χιλιάδες Ρώσοι χρήστες παραπονέθηκαν για διακοπές και επιβραδύνσεις την Τρίτη, σύμφωνα με ιστότοπους παρακολούθησης.

Μια διαμάχη με τους παρόχους τεχνολογίας που εντάθηκε μετά την εισβολή στην Ουκρανία

Η αντιπαράθεση με ξένους παρόχους τεχνολογίας εντάθηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με τη Μόσχα να μπλοκάρει τις πλατφόρμες Facebook και Instagram του Meta, να επιβραδύνει την ταχύτητα του YouTube του Alphabet και να επιβάλλει εκατοντάδες πρόστιμα σε πλατφόρμες που δεν συμμορφώθηκαν με τους ρωσικούς κανόνες για το διαδικτυακό περιεχόμενο και την αποθήκευση δεδομένων.

«Περιορίζοντας την πρόσβαση στο WhatsApp, η ρωσική κυβέρνηση στοχεύει να αφαιρέσει το δικαίωμα σε ιδιωτική, κρυπτογραφημένη επικοινωνία από άκρο σε άκρο από περισσότερους από 100 εκατομμύρια ανθρώπους, ακριβώς πριν από την εορταστική περίοδο στη Ρωσία», δήλωσε εκπρόσωπος του WhatsApp.

«Το WhatsApp είναι βαθιά ενσωματωμένο στον ιστό κάθε κοινότητας στη χώρα – από ομάδες γονέων και εργασίας μέχρι συνομιλίες με φίλους, γειτονιά και ευρύτερη οικογένεια σε όλες τις ρωσικές περιοχές. Έχουμε δεσμευτεί να υπερασπιστούμε τους χρήστες μας, καθώς η αναγκαστική χρήση λιγότερο ασφαλών και κυβερνητικά επιβεβλημένων εφαρμογών μπορεί να οδηγήσει μόνο σε μειωμένη ασφάλεια για τους Ρώσους.»

Η Ρωσία κινήθηκε ενάντια σε πλατφόρμες ξένης ιδιοκτησίας

Από τον Αύγουστο, οι ρωσικές αρχές άρχισαν να περιορίζουν ορισμένες κλήσεις στο WhatsApp και στο Telegram, κατηγορώντας τις ξένες πλατφόρμες ότι αρνούνται να κοινοποιήσουν πληροφορίες στις αρχές για υποθέσεις φερόμενης απάτης και τρομοκρατίας.

Οι αρχές, που επίσης μπλοκάρουν ή περιορίζουν πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Snapchat, το Facebook, το Instagram και το YouTube, προωθούν εντατικά μια κρατικά υποστηριζόμενη εφαρμογή messenger, το MAX, η οποία, σύμφωνα με επικριτές, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση χρηστών.

Οι αρχές απέρριψαν αυτές τις κατηγορίες ως ψευδείς, δηλώνοντας ότι το MAX, το οποίο ενσωματώνει διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, έχει σχεδιαστεί για να απλοποιεί και να βελτιώνει την καθημερινή ζωή των πολιτών.