TechCrunch

Το WhatsApp, η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων της Meta στην οποία βασίζονται καθημερινά εκατομμύρια Ινδοί, βρίσκεται αντιμέτωπο με μια κρίσιμη καμπή στην Ινδία, καθώς πρόσφατες κυβερνητικές οδηγίες απειλούν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας για απλούς χρήστες και επιχειρήσεις.

Οι οδηγίες, οι οποίες εκδόθηκαν στα τέλη του περασμένου μήνα και δημοσιοποιήθηκαν νωρίτερα τον Δεκέμβρη, ζητούν από ορισμένες εφαρμογές επικοινωνίας να διατηρούν τους λογαριασμούς τους διαρκώς συνδεδεμένους με ενεργή κάρτα SIM και να επιβάλλουν αυστηρότερους περιορισμούς στη χρήση τους σε πολλαπλές συσκευές.



Σύμφωνα με το Νέο Δελχί, τα μέτρα στοχεύουν στην καταπολέμηση της αυξανόμενης κυβερνοαπάτης στη χώρα. Ωστόσο, οργανώσεις ψηφιακών δικαιωμάτων, ειδικοί πολιτικής και φορείς του κλάδου προειδοποιούν ότι πρόκειται για ρυθμιστική υπέρβαση που μπορεί να διαταράξει τη νόμιμη χρήση, ιδίως σε μια χώρα όπου το WhatsApp έχει εξελιχθεί σε βασική ψηφιακή υποδομή για την καθημερινή επικοινωνία και το μικρό εμπόριο.

Οι νέοι κανόνες, με τους οποίους πρέπει να συμμορφωθούν εφαρμογές όπως το WhatsApp, το Telegram και το Signal εντός 90 ημερών από τις 28 Νοεμβρίου, απαιτούν οι λογαριασμοί να παραμένουν συνδεδεμένοι με την κάρτα SIM της αρχικής εγγραφής.



Παράλληλα, οι εκδόσεις web και desktop υποχρεώνουν τους χρήστες να αποσυνδέονται κάθε έξι ώρες και να επανασυνδέονται μέσω QR code. Το υπουργείο Τηλεπικοινωνιών υποστηρίζει ότι έτσι διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα σε απάτες phishing, επενδυτικές απάτες και ψηφιακές εκβιάσεις, οι οποίες κόστισαν στην Ινδία πάνω από 228 δισ. ρουπίες το 2024.

Οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι εντονότερες στο WhatsApp, που αριθμεί πάνω από 500 εκατ. χρήστες στην Ινδία. Ιδιαίτερα ευάλωτες είναι οι μικρές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το WhatsApp Business, καθώς βασίζονται στη χρήση πολλαπλών συσκευών για εξυπηρέτηση πελατών.



Οι οδηγίες έρχονται μάλιστα σε μια περίοδο όπου το WhatsApp επενδύει στη λειτουργία πολλαπλών συσκευών, καθιστώντας τα νέα μέτρα τεχνικά και επιχειρησιακά αμφιλεγόμενα.