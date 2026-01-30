Waymo: Θα λανσάρει τα robotaxi στο Λονδίνο έως το τέταρτο τρίμηνο του 2026

Η αμερικανική εταιρεία ρομποτικών ταξί Waymo ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι σκοπεύει να λανσάρει την πλήρως αυτόνομη υπηρεσία μεταφοράς με αυτοκίνητο στο Λονδίνο έως το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Η εταιρεία, μονάδα της μητρικής Google, Alphabet, έχει αναπτυχθεί αργά αλλά σταθερά όλα αυτά τα χρόνια στις ΗΠΑ, παρά τους αυστηρούς κανονισμούς και την υψηλή τεχνολογική πολυπλοκότητα, γεγονός που της επιτρέπει να εξετάσει την επέκταση της παρουσίας της στο εξωτερικό.

Ο Μπεν Λόουενσταϊν, επικεφαλής πολιτικής και κυβερνητικών υποθέσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη στην Waymo, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα σε ενημέρωση στο Λονδίνο. Η εταιρεία είχε προηγουμένως δηλώσει ότι η κυκλοφορία είχε προγραμματιστεί για το 2026.

Η βρετανική κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει να καταστήσει το Ηνωμένο Βασίλειο ηγέτη στην τεχνολογία αυτόνομων οχημάτων, εργάζεται σε ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίσει την ασφαλή εφαρμογή της τεχνολογίας στους δρόμους της χώρας.

Εκτιμάται ότι ο τομέας θα μπορούσε να δημιουργήσει 38.000 θέσεις εργασίας και να απελευθερώσει τις δυνατότητες μιας βιομηχανίας που προβλέπεται να φτάσει σε αξία έως 42 δισεκατομμύρια λίρες (57,86 δισεκατομμύρια δολάρια) για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου έως το 2035.

Τα σχέδια επέκτασης της Waymo έρχονται σε μια περίοδο αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης και εν μέσω έντονου ανταγωνισμού, με τη νεοσύστατη εταιρεία Wayve, υποστηριζόμενη από την Uber, να αναμένεται να ξεκινήσει τις δραστηριότητές της στο Λονδίνο φέτος.

Ο κύριος ανταγωνιστής της, η Tesla, υπό τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ, προβλέπει ότι εκατομμύρια ρομποτικά ταξί της θα κυκλοφορούν στους δρόμους έως το τέλος του 2026. Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων παρουσίασε τις πρώτες καμπίνες χωρίς οδηγό στις ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο.