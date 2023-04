Twitter: Ποιοι διασημοι διατήρησαν το μπλε τικ - Τι συνέβη με Τραμπ, Πάπα Φραγκίσκο, Ρονάλντο

Πάπας Φραγκίσκος, Μπιλ Γκέιτς, Κριστιάνο Ρονάλτο είναι μερικά μόνο από τα ονόματα που έχασαν το μπλε τικ στον λογαριασμό τους στο Twitter καθώς δεν πλήρωσαν την συνδρομή των 9,92 ευρώ τον μήνα ή 104,16 ευρώ τον χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι υπό την ιδιοκτησία του Ίλον Μασκ, το Twitter άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο μοιράζει τα πολυπόθητα μπλε τικ, τα οποία προηγουμένως δίνονταν σε γνωστά άτομα, δημοσιογράφους, στελέχη, πολιτικούς και ιδρύματα μετά από επαλήθευση της ταυτότητάς τους. Αποτελούσαν ουσιαστικά σημάδι αυθεντικότητας.

Ο Μασκ δήλωσε τον Νοέμβριο ότι το Twitter θα αρχίσει να χρεώνει 8 δολάρια το μήνα για το σήμα σε μια προσπάθεια να ξεκινήσει περισσότερες πηγές εσόδων πέρα από τη διαφήμιση. Η εταιρεία προσέφερε αργότερα σήματα ελέγχου σε άλλα χρώματα - χρυσό για επιχειρήσεις και ένα γκρι για κυβερνητικούς και πολυμερείς οργανισμούς και αξιωματούχους.

Ο Πάπας, ο οποίος έχασε το μπλε τικ την Πέμπτη, έλαβε αργότερα το γκρι σήμα επαλήθευσης από το Twitter.

Το Βατικανό, το οποίο αιφνιδιάστηκε, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι γνώριζε ότι το Twitter έκανε αλλαγές, αλλά σημείωσε ότι ο Πάπας έχει περισσότερους από 53 εκατομμύρια οπαδούς στους λογαριασμούς του @Pontifex σε διάφορες γλώσσες.

«Ενώ περιμένει να μάθει τις νέες πολιτικές της πλατφόρμας, η Αγία Έδρα ελπίζει ότι θα περιλαμβάνουν πιστοποίηση της αυθεντικότητας των λογαριασμών», ανέφερε.

Ορισμένες προσωπικότητες, όπως ο αστέρας του μπάσκετ Λεμπρόν Τζέιμς και ο συγγραφέας Στίβεν Κινγκ, εξακολουθούσαν να έχουν τα μπλε σημάδια ελέγχου τους, προφανώς με την ευγενική χορηγία του ίδιου του Μασκ.

Ο συγγραφέας της ταινίας "The Shining" King, ο οποίος στο παρελθόν έχει αποκαλέσει τον Musk μια τρομερή τακτοποίηση για το Twitter, έγραψε στο Twitter: «Ο λογαριασμός μου στο Twitter λέει ότι έχω εγγραφεί στο Twitter Blue. Δεν το έχω κάνει. Ο λογαριασμός μου στο Twitter λέει ότι έχω δώσει έναν αριθμό τηλεφώνου. Δεν το έχω κάνει».

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t.