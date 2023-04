Twitter: Έχασαν το μπλε τικ όσοι δεν πληρώνουν

Ο Ίλον Μασκ υλοποίησε την προειδοποίηση του και από χτες αποχαιρέτησαν το μπλε τικ στον λογαριασμό τους στο Twitter όσοι δεν είχαν πληρώσει τη συνδρομή των 9,92 ευρώ τον μήνα ή 104,16 ευρώ τον χρόνο.

Ακόμα και παγκοσμίου φήμης προσωπικότητες με εκατομμύρια followers δεν αποτέλεσαν εξαίρεση στον κανόνα. Ανάμεσα σε αυτούς που δεν έχουν πια πιστοποιημένο λογαριασμό είναι η Μπιγιονσέ, ο Μπεν Στίλερ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Πάπας Φραγκίσκος, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο ιδρυτής του Twitter Τζάκ Ντόρσεϊ.

Αλλά και κρατικές υπηρεσίες, δημοσιογραφικοί όμιλοι, ακαδημαϊκοί και πανεπιστήμια αποχαιρέτησαν το πολυπόθητο σήμα.

Το Twitter πρωτοεισήγαγε το μπλε τικ το 2009, όταν πρώην επαγγελματίας παίκτης του μπέιζμπολ έκανε μήνυση στην εταιρεία κατηγορώντας το μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι επιτρέπει τη δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών. Από τότε, το μπλε τικ έγινε ένα σύμβολο στάτους και απόδειξη αυθεντικότητας ενός λογαριασμού.

Bye bye blue tick. You were worth something when you didn’t cost anything.