Twitter: Ο Ίλον Μασκ εξήγγειλε τη δυνατότητα swipe ανάμεσα σε tweets, topics και trends

Ο Ίλον Μασκ έκλεισε το 2022 με την ανακοίνωση μιας καινοτομίας που θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στον τρόπο πλοήγησης στο Twitter.

Ο νέος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ότι οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το swipe για να αλλάξουν τον τύπο της οθόνης από τον Ιανουάριο.

New Twitter navigation coming in Jan that allows swiping to side to switch between recommended & followed tweets, trends, topics, etc.



Until then, tap stars icon on upper right of home screen to switch.