Οι εργαζόμενοι της TikTok στη Γερμανία πραγματοποιούν απεργίες λόγω μαζικών απολύσεων στην ομάδα εμπιστοσύνης και ασφάλειας της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Guardian, η γιγαντιαία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να διαλύσει ολόκληρη την ομάδα μέτρησης περιεχομένου στο Βερολίνο, η οποία αφαιρεί επιβλαβές υλικό από την πλατφόρμα, και να αναθέσει την εργασία σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και εξωτερικούς συνεργάτες.

Αυτό σημαίνει την απόλυση 150 υπαλλήλων.

Το συνδικάτο που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους της TikTok, ver.di, προσπαθεί τις τελευταίες εβδομάδες να διαπραγματευτεί με την εταιρεία.

Ο Κάλε Κούνκελ, εκπρόσωπος του ver.di για τη Βερολίνο-Βρανδεμβούργο, δήλωσε ότι το συνδικάτο απέστειλε μια λίστα με αιτήματα προς το TikTok σχετικά με αποζημιώσεις για τους επηρεαζόμενους εργαζόμενους και παράταση της προθεσμίας απόλυσης σε ένα χρόνο. Μέχρι στιγμής, όπως είπε, η TikTok αρνείται να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι εργαζόμενοι στο Βερολίνο καλύπτουν την αγορά των γερμανόφωνων χωρών, που σύμφωνα με το συνδικάτο έχει περίπου 32 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Η TikTok έχει μερικά γραφεία στη χώρα, αλλά η πρωτεύουσα λειτουργεί ως ο μεγαλύτερος κόμβος με περίπου 400 εργαζόμενους συνολικά. Οι απολύσεις στην ομάδα εμπιστοσύνης και ασφάλειας εκεί θα συνιστούσαν μείωση προσωπικού σχεδόν 40%.

Από την πλευρά της, η Άννα Σόπελ, εκπρόσωπος της TikTok, δήλωσε ότι οι προτεινόμενες απολύσεις της εταιρείας γίνονται για να «απλοποιηθούν οι ροές εργασίας και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα» και ότι «παραμένουμε απόλυτα δεσμευμένοι στην προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας της πλατφόρμας μας».

Στη Γερμανία, όπως και σε άλλες χώρες, η ομάδα εμπιστοσύνης και ασφάλειας είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι τα σύντομα βίντεο που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα δεν περιέχουν επιβλαβές περιεχόμενο ή δεν παραβιάζουν την πολιτική της εταιρείας. Αυτό σημαίνει την αναφορά βίντεο που περιλαμβάνουν βία, πορνογραφία, παραπληροφόρηση και λόγο μίσους. Τα μέλη αυτής της ομάδας ελέγχουν έως και 1.000 βίντεο την ημέρα, σύμφωνα με το συνδικάτο.