TikTok: Διχάζει η απαγόρευση της πλατφόρμας στις ΗΠΑ

Την ανησυχία της για την ελευθερία του λόγου επανέλαβε η πλατφόρμα TikTok την Κυριακή (21/4) έπειτα από το σχετικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και το οποίο ορίζει, ότι η κινεζική μητρική εταιρεία του TikTok, ονόματι ByteDance, θα πρέπει να πουλήσει το μερίδιό της στη δημοφιλή πλατφόρμα σε εταιρεία ή πρόσωπο με έδρα τις ΗΠΑ εντός ενός έτους.

Η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης επιμένει ότι δεν έχει μοιραστεί ποτέ δεδομένα των ΗΠΑ και δεν θα το κάνει ποτέ, καθώς πολλοί Αμερικανοί νομοθέτες τόσο από το Ρεπουμπλικανικό όσο και από το Δημοκρατικό κόμμα και η κυβέρνηση Μπάιντεν ισχυρίζονται ότι η TikTok ενέχει κινδύνους για την εθνική ασφάλεια, επειδή η Κίνα θα μπορούσε να υποχρεώσει την εταιρεία να μοιραστεί τα δεδομένα των 170 εκατομμυρίων χρηστών της στις ΗΠΑ.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής των ΗΠΑ Μαρκ Γουόρνερ, πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, δήλωσε την Κυριακή ότι το TikTok μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο προπαγάνδας από την κινεζική κυβέρνηση.

«Πολλοί νέοι άνθρωποι στο TikTok βλέπουν ειδήσεις και ενημερώνονται από την εφαρμογή, η ιδέα ότι θα δίναμε στο (κινεζικό) Κομμουνιστικό Κόμμα ένα τόσο μεγάλο εργαλείο προπαγάνδας καθώς και τη δυνατότητα να συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα 170 εκατομμυρίων Αμερικανών, αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε στο CBS News.

Ωστόσο, ορισμένοι προοδευτικοί Δημοκρατικοί έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες για την ελευθερία του λόγου σχετικά με την απαγόρευση και αντ' αυτού ζήτησαν ισχυρότερους κανονισμούς για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των δεδομένων.

Ο Δημοκρατικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Ro Khanna δήλωσε την Κυριακή ότι αισθάνεται πως μια απαγόρευση του TikTok μπορεί να μην επιβιώσει από νομικό έλεγχο στα δικαστήρια, επικαλούμενος την προστασία της ελευθερίας του λόγου από το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

«Δεν νομίζω ότι θα περάσει τον έλεγχο της πρώτης τροπολογίας», δήλωσε σε συνέντευξή του στο ABC News.

Το Knight First Amendment Institute του Πανεπιστημίου Columbia, μια ομάδα για την ελευθερία του λόγου, δήλωσε ότι το τελευταίο νομοσχέδιο δεν έχει «κανένα πραγματικό όφελος», επειδή η Κίνα και άλλοι αντίπαλοι των ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμη να αγοράζουν δεδομένα των Αμερικανών από μεσίτες της ελεύθερης αγοράς και να συμμετέχουν σε εκστρατείες παραπληροφόρησης χρησιμοποιώντας πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με έδρα τις ΗΠΑ.

Την απομάκρυνση του γενικού συμβούλου, Έριχ Άντερσον, φαίνεται να έχει αποφασίσει η TikTok μετά την έγκριση του νομοσχεδίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων που προβλέπει την απαγόρευση ή την πώληση της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο Έριχ Άντερσεν, ο γενικός σύμβουλος του TikTok και της κινεζικής μητρικής εταιρείας της εφαρμογής, ByteDance με έδρα τις ΗΠΑ, ήταν επικεφαλής των συνομιλιών με την αμερικανική κυβέρνηση στη διάρκεια των οποίων καλείτο να αποδείξει τις προσπάθειες της εταιρείας για τη διακοπή των δεσμών με την Κίνα.

Το νέο νομοσχέδιο, το οποίο θα δίνει προθεσμία ενός χρόνου στην ByteDance για να πουλήσει την εφαρμογή, κέρδισε την υποστήριξη της προέδρου της Επιτροπής Εμπορίου της Γερουσίας των ΗΠΑ, Maria Cantwell, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να εγκριθεί από τη Γερουσία.

Το TikTok βρίσκεται εδώ και μήνες στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών, με πολλούς αξιωματούχους να εκτιμούν ότι η πλατφόρμα επιτρέπει στο Πεκίνο να κατασκοπεύει και να χειραγωγεί τους 170 εκατομμύρια χρήστες της στις ΗΠΑ, κάτι που η εταιρεία διαψεύδει κατηγορηματικά.

Η εταιρεία έχει επανειλημμένα διαβεβαιώσει ότι δεν έχει λάβει τέτοιου είδους αιτήματα από το Πεκίνο και τονίζει ότι, ακόμη κι αν αυτό συμβεί, θα αρνηθεί να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα χρηστών της.

Τα στελέχη της αμερικανικής τεχνολογίας έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με μια πιθανή απαγόρευση του TikTok.

Το 2020, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ είχε ενισχύσει τους φόβους στην Ουάσινγκτον σχετικά με την ξένη ιδιοκτησία του TikTok.

Έκτοτε έχει λάβει μια πιο διαφοροποιημένη στάση, λέγοντας το 2022 ότι πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα.

Ο Ίλον Μασκ, ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X, τάχθηκε την Παρασκευή στο Twitter υπέρ της εφαρμογής TikTok.

«Το TikTok δεν πρέπει να απαγορευτεί στις ΗΠΑ, ακόμη και αν μια τέτοια απαγόρευση μπορεί να ωφελήσει την πλατφόρμα X. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο με την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης», έγραψε χαρακτηριστικά

In my opinion, TikTok should not be banned in the USA, even though such a ban may benefit the 𝕏 platform.



Doing so would be contrary to freedom of speech and expression. It is not what America stands for.