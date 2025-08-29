Threads: Νέα δυνατότητα για κοινοποίηση long-form περιεχομένου

Το Threads δοκιμάζει μια νέα λειτουργία που διευκολύνει την κοινοποίηση εκτενών κειμένων στο κοινωνικό δίκτυο, όπως επιβεβαίωσε η Meta στο TechCrunch την Πέμπτη.

Η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να επισυνάπτουν ένα μπλοκ κειμένου σε μια ανάρτηση αντί να δημιουργούν ένα νήμα από πολλές διαφορετικές αναρτήσεις, όταν θέλουν να μοιραστούν πιο εις βάθος σκέψεις και ιδέες.

Ο ερευνητής εφαρμογών Radu Oncescu εντόπισε πρώτος τη νέα λειτουργία «επισύναψης κειμένου» στο iOS και μοιράστηκε σχετικό στιγμιότυπο οθόνης.

Σύμφωνα με την περιγραφή της εφαρμογής για τη νέα λειτουργία, έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να «επισυνάπτουν μεγαλύτερα κείμενα και να αξιοποιούν εργαλεία μορφοποίησης για να μοιραστούν βαθύτερες σκέψεις, αποσπάσματα ειδήσεων, αποσπάσματα βιβλίων και άλλα».

Η δυνατότητα κοινοποίησης εκτενών κειμένων θα μπορούσε να βοηθήσει το Threads να διατηρήσει δημιουργούς και συγγραφείς που επιθυμούν μεγαλύτερη διάδοση για άρθρα τα οποία διαφορετικά θα δημοσίευαν στα blogs τους ή σε πλατφόρμες ενημερωτικών δελτίων όπως το Substack.

Η λειτουργία καταργεί επίσης την ανάγκη για εναλλακτικές λύσεις όταν θέλει κανείς να μοιραστεί κείμενο που υπερβαίνει το όριο λέξεων μιας ανάρτησης, όπως το να ανεβάσει screenshot από μπλοκ κειμένου στην εφαρμογή «Σημειώσεις» του τηλεφώνου.

Ο ανταγωνιστής του Threads, το X, ήδη προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να κοινοποιούν εκτενές περιεχόμενο μέσω των «Articles». Αν και η λειτουργία του X είναι διαθέσιμη μόνο για συνδρομητές Premium, η λειτουργία του Threads είναι προσβάσιμη σε όλους — κάτι που όμως θα μπορούσε να αλλάξει στο μέλλον.

Επιπλέον, το Threads επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται μόνο κείμενο, ενώ το X δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης εικόνων και βίντεο. Δεδομένου ότι η λειτουργία βρίσκεται ακόμα σε φάση δοκιμών, είναι πιθανό το Threads να προσθέσει υποστήριξη για πολυμέσα στο μέλλον.

Το Threads ξεπέρασε πρόσφατα τους 400 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες, μόλις δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Το X, αντίθετα, έχει πάνω από 600 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες, σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις της πρώην CEO, Linda Yaccarino.