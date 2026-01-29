Tesla: Σταματά την παραγωγή των μοντέλων S και X - «Στροφή» στα ανθρωποειδή ρομπότ Optimus

O Ίλον Μασκ, επικεφαλής τη Tesla, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα σταματήσει την παραγωγή των μοντέλων S και X και θα χρησιμοποιήσει το εργοστάσιο στο Φρέμοντ της Καλιφόρνια για την κατασκευή ανθρωποειδών ρομπότ Optimus.

«Ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε τα προγράμματα των μοντέλων S και X με αξιοπρέπεια», δήλωσε ο Μασκ κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου της εταιρείας. «Αν σας ενδιαφέρει να αγοράσετε ένα Model S και X, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το παραγγείλετε», μετέδωσε το CNBC.

Μετά το αρχικό Roadster, τα δύο μοντέλα είναι τα παλαιότερα οχήματα της Tesla και τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει μειώσει τις τιμές, καθώς ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για τα ηλεκτρικά οχήματα έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Η Tesla άρχισε να πωλεί το Model S sedan το 2012 και το Model X SUV τρία χρόνια αργότερα.

Στον ιστότοπο της Tesla, το Model S ξεκινά σήμερα από περίπου 95.000 δολάρια, ενώ το Model X ξεκινά από περίπου 100.000 δολάρια.

Τα πολύ πιο δημοφιλή μοντέλα της Tesla είναι τα 3 και Y, τα οποία αντιπροσώπευαν το 97% των 1,59 εκατομμυρίων παραδόσεων της εταιρείας πέρυσι. Το Model 3 ξεκινά τώρα από περίπου 37.000 δολάρια και το Model Y από περίπου 40.000 δολάρια. Η Tesla παρουσίασε πιο προσιτές εκδόσεις των οχημάτων στα τέλη του περασμένου έτους.

Η Tesla αναπτύσσει το Optimus με στόχο να το πουλήσει κάποια μέρα ως δίποδο, έξυπνο ρομπότ ικανό για τα πάντα, από εργασία σε εργοστάσιο μέχρι φύλαξη παιδιών. Η εταιρεία ανέφερε στην ανακοίνωση ότι σχεδιάζει να παρουσιάσει την τρίτη γενιά του Optimus αυτό το τρίμηνο, το «πρώτο της σχέδιο που προορίζεται για μαζική παραγωγή».

Ο Μασκ δήλωσε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ότι η Tesla αντικαθιστά τη γραμμή παραγωγής των S και X στο Φρέμοντ «με μια γραμμή παραγωγής 1 εκατομμυρίου μονάδων Optimus ετησίως».

«Επειδή πρόκειται για μια εντελώς νέα αλυσίδα εφοδιασμού», είπε ο Μασκ, «δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα από την υπάρχουσα αλυσίδα εφοδιασμού που να υπάρχει στο Optimus».

Η Tesla αναμένει να αυξήσει το προσωπικό της στο εργοστάσιο του Φρέμοντ «και να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή», πρόσθεσε ο Μασκ.