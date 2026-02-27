Tesla: «Φρένο» στα όνειρα για ρομποταξί στην Καλιφόρνια – Μηδενικά χιλιόμετρα αυτόνομης οδήγησης το 2025

Σε στρατηγικό αδιέξοδο φαίνεται να περιέρχεται το φιλόδοξο σχέδιο της Tesla για την κυριαρχία στην αγορά των αυτόνομων οχημάτων (robotaxis) στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με πρόσφατα έγγραφα του DMV που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, η εταιρεία του Ίλον Μασκ κατέγραψε μηδενικά χιλιόμετρα αυτόνομης δοκιμαστικής οδήγησης στους δρόμους της πολιτείας το 2025, για έκτη συνεχή χρονιά.

Το χάσμα μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας

Παρότι ο Μασκ υποστηρίζει σε κάθε ευκαιρία ότι η Tesla απέχει μόλις «μερικούς μήνες» από την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών, η ρυθμιστική αρχή της Καλιφόρνια επισημαίνει πως η εταιρεία δεν έχει καν ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Για να λάβει μια εταιρεία άδεια εμπορικής λειτουργίας χωρίς οδηγό, οφείλει να περάσει από αυστηρά στάδια ελέγχου. Η Tesla, ωστόσο, κατέχει μόνο την εισαγωγική άδεια που απαιτεί παρουσία ανθρώπου-επόπτη στο κάθισμα του οδηγού, δεν έχει καταθέσει αίτηση για τις ανώτερες βαθμίδες αδειοδότησης και απέχει πολύ από το όριο των 50.000 μιλίων αυτόνομης κίνησης που απαιτεί η νέα νομοθεσία για την έγκριση πλήρους αυτονομίας.

Ο ανταγωνισμός «τρέχει», η Tesla μένει στάσιμη

Η σύγκριση με άλλους παίκτες του κλάδου είναι αποκαλυπτική. Η Waymo (θυγατρική της Alphabet/Google) έχει ήδη καταγράψει πάνω από 13 εκατομμύρια μίλια δοκιμών και διαθέτει επτά διαφορετικές εγκρίσεις, λειτουργώντας ήδη εμπορικά ως η μοναδική πλήρως αυτόνομη υπηρεσία στην πολιτεία.

«Η Tesla αφήνει να εννοηθεί ότι εκείνη είναι έτοιμη και οι ρυθμιστικές αρχές την καθυστερούν», σημειώνει ο Bryant Walker Smith, καθηγητής νομικής και ειδικός στην αυτόνομη οδήγηση. «Η αλήθεια είναι η αντίστροφη: οι αρχές είναι έτοιμες, η Tesla δεν είναι».

Το ρίσκο της κεφαλαιοποίησης

Το ζήτημα δεν είναι μόνο τεχνικό αλλά και βαθιά οικονομικό. Η χρηματιστηριακή αξία της Tesla, που αγγίζει το 1,5 τρισ. δολάρια, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πεποίθηση των επενδυτών ότι η εταιρεία θα μετατραπεί σύντομα σε έναν κολοσσό αυτόνομων μεταφορών. Η αδυναμία της να δραστηριοποιηθεί στην Καλιφόρνια –τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου των ΗΠΑ– θέτει υπό αμφισβήτηση αυτό το αφήγημα.

Η «λύση» του Τέξας και οι επικρίσεις

Προς το παρόν, η Tesla περιορίζεται σε μια μικρή πιλοτική υπηρεσία στο Όστιν του Τέξας, όπου το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι σαφώς πιο χαλαρό. Στην Καλιφόρνια, η υπηρεσία που λάνσαρε το περασμένο καλοκαίρι αποδείχθηκε στην πράξη μια υπηρεσία σοφέρ, όπου οι οδηγοί χρησιμοποιούν το λογισμικό "Full Self-Driving" (FSD) –το οποίο, παρά το όνομά του, απαιτεί συνεχή ανθρώπινη επίβλεψη.

Από την πλευρά του, ο Musk συνεχίζει να επικρίνει τις αρχές για «υπερβολικά γραφειοκρατικές απαιτήσεις», δηλώνοντας πως θα εκπλαγεί αν δεν πάρει έγκριση εντός του επόμενου έτους, αν και παραδέχεται πως «δεν είναι κάτι που ελέγχουμε απόλυτα».