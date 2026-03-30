Techcrunch

Σε μια κίνηση που προκάλεσε τριγμούς στην παγκόσμια τεχνολογική σκηνή, η OpenAI προχώρησε την περασμένη εβδομάδα στον τερματισμό του Sora, της πολυδιαφημισμένης πλατφόρμας δημιουργίας βίντεο μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αν και η κίνηση πυροδότησε σενάρια περί αθέμιτης συλλογής προσωπικών δεδομένων, οι πληροφορίες που έρχονται στο φως από έρευνα της Wall Street Journal περιγράφουν μια πολύ πιο πεζή, αλλά οικονομικά αμείλικτη πραγματικότητα: το Sora ήταν μια «μαύρη τρύπα» χρημάτων που απειλούσε τη θέση της εταιρείας στην κούρσα της AI.

Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, η πορεία του Sora αποδείχθηκε βραχύβια, καθώς μετά την κορύφωση του ενός εκατομμυρίου χρηστών, η βάση του μειώθηκε δραματικά κάτω από τις 500.000. Την ίδια στιγμή, το λειτουργικό κόστος παρέμενε δυσθεώρητο, αγγίζοντας το 1 εκατομμύριο δολάρια ημερησίως.

Κάθε δευτερόλεπτο βίντεο που παρήγαγε η πλατφόρμα δέσμευε τεράστιους πόρους από την ήδη περιορισμένη διαθεσιμότητα επεξεργαστικών τσιπ (GPUs), την ώρα που η εταιρεία χρειαζόταν αυτούς τους πόρους για να αντιμετωπίσει την Anthropic. Η επιτυχία του Claude Code φαίνεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς η OpenAI έβλεπε τους προγραμματιστές και τους εταιρικούς πελάτες να μετακινούνται προς τον ανταγωνισμό.

Η απόφαση του Σαμ Άλτμαν ήταν ακαριαία, αφήνοντας ακόμα και τους ισχυρότερους συμμάχους της OpenAI στο σκοτάδι.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Disney, καθώς η εταιρεία είχε ήδη δεσμεύσει 1 δισ. δολάρια για μια στρατηγική συνεργασία με το Sora και η ηγεσία της ενημερώθηκε για το «λουκέτο» μόλις μία ώρα πριν την επίσημη ανακοίνωση.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια βίαιη αναπροσαρμογή προτεραιοτήτων για την OpenAI, η οποία πλέον στρέφει όλη της την ισχύ στην υποστήριξη των παραγωγικών εργαλείων και των επιχειρηματικών λύσεων, αφήνοντας το όραμα του AI-cinema στο περιθώριο.