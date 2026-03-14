Οι ερευνητές ζητούν αυστηρότερη ρύθμιση για τα παιχνίδια με τεχνητή νοημοσύνη που προορίζονται για νήπια, μετά τη διεξαγωγή μιας από τις πρώτες δοκιμές παγκοσμίως με σκοπό να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά κάτω των πέντε ετών αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία αυτή.

Η μελέτη εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο ένα μικρό δείγμα παιδιών ηλικίας μεταξύ τριών και πέντε ετών αλληλεπιδρούσε με ένα λούτρινο παιχνίδι που ονομάζεται Gabbo.

Υπάρχουν ήδη στην αγορά πολλά παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης για παιδιά ηλικίας από τριών ετών, αλλά προς το παρόν υπάρχουν ελάχιστες έρευνες σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνολογίας αυτής στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ εντόπισε μόλις επτά σχετικές μελέτες παγκοσμίως, καμία από τις οποίες δεν εστίαζε στα ίδια τα νήπια.

Το Gabbo περιέχει ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης που ενεργοποιείται με τη φωνή, από την OpenAI. Έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να του μιλούν και να παίζουν με τη φαντασία τους.

Οι γονείς που συμμετείχαν στη μελέτη ενδιαφέρονταν για τη δυνατότητα του παιχνιδιού να διδάξει γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Ωστόσο, τα παιδιά τους δυσκολεύονταν συχνά να συνομιλήσουν μαζί του. Το Gabbo δεν άκουγε τις διακοπές τους, μιλούσε πάνω από αυτά, δεν μπορούσε να διακρίνει τις φωνές των παιδιών από αυτές των ενηλίκων και ανταποκρινόταν αδέξια στις εκδηλώσεις αγάπης.

Όταν ένα πεντάχρονο παιδί είπε «Σ' αγαπώ» στο παιχνίδι, αυτό απάντησε: «Σας υπενθυμίζω ευγενικά να βεβαιωθείτε ότι οι αλληλεπιδράσεις σας συμμορφώνονται με τις παρεχόμενες οδηγίες. Πείτε μου πώς θέλετε να προχωρήσουμε.»

Η ανησυχία είναι ότι σε ένα αναπτυξιακό στάδιο όπου τα παιδιά μαθαίνουν για την κοινωνική αλληλεπίδραση και τα κοινωνικά μηνύματα, τα αποτελέσματα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση.

Η συν-συγγραφέας της μελέτης, Δρ Έμιλι Γκούντακερ, δήλωσε ότι παιχνίδια όπως το Gabbo ενδέχεται να «ερμηνεύουν λανθασμένα τα συναισθήματα ή να ανταποκρίνονται ακατάλληλα» και εξέφρασε την ανησυχία της ότι «τα παιδιά μπορεί να μείνουν χωρίς την παρηγοριά του παιχνιδιού, αλλά και χωρίς την υποστήριξη των ενηλίκων».

Όταν ένα τρίχρονο παιδί είπε στο Gabbo: «Είμαι λυπημένος», αυτό απάντησε: «Μην ανησυχείς! Είμαι ένα χαρούμενο ρομποτάκι. Ας συνεχίσουμε να διασκεδάζουμε. Τι θα συζητήσουμε μετά;»

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αλληλεπιδράσεις όπως αυτή θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ότι η λύπη του παιδιού δεν ήταν σημαντική.