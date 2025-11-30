T. Γαϊτάνης: Η έρευνα και η καινοτομία θα δώσουν μέλλον και προοπτική στην πατρίδα μας

Την ανάγκη να υπάρξει μια κοινή στέγη κάτω από την οποία θα είναι οι ερευνητικοί φορείς και τα πανεπιστήμια, που «θα μας δώσει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε ταχύτερα αποφάσεις και να οργανώνουμε καλύτερα τις πολιτικές μας με στόχο την ενίσχυση της βασικής έρευνας αλλά και της καινοτομίας», επισημαίνει ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης.

Ο ίδιος προσθέτει ότι η σύσταση Υπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης «θα μας επιτρέψει να οργανωθούμε καλύτερα απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις με στόχο να ενισχύσουμε την παρουσία των επιστημόνων μας και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τα νέα παιδιά». Ο κ. Γαϊτάνης αναφέρεται επίσης και σε θέματα της πολιτικής επικαιρότητας.

Αναλυτικά, η συνέντευξη:

ΕΡ: Ο πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει τη σύσταση Υπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Γνωρίζουμε ότι συμμετέχετε στην επιτροπή που θα καταθέσει την πρόταση για το νέο υπουργείο. Τι παραπάνω πιστεύετε ότι θα φέρει ένα νέο υπουργείο στον χώρο αυτό;

ΑΠ: Η χώρα έχει κατακερματισμένο τον χώρο της έρευνας ανάμεσα σε αρκετά υπουργεία. Το πρόβλημα αυτό το βιώνω καθημερινά από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας. Άρα μια κοινή στέγη κάτω από την οποία θα είναι οι ερευνητικοί φορείς και τα πανεπιστήμια θα μας δώσει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε ταχύτερα αποφάσεις και να οργανώνουμε καλύτερα τις πολιτικές μας με στόχο την ενίσχυση της βασικής έρευνας αλλά και της καινοτομίας. Συνεπώς το νέο υπουργείο θα μας επιτρέψει να οργανωθούμε καλύτερα απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις με στόχο να ενισχύσουμε την παρουσία των επιστημόνων μας και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τα νέα παιδιά. Έτσι θα δημιουργήσουμε και ένα διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο που θα βασίζεται στην Οικονομία της Γνώσης. Η έρευνα και η καινοτομία θα δώσουν μέλλον και προοπτική στην πατρίδα μας.

ΕΡ: Κύριε Γαϊτάνη υπήρξατε αρκετά χρόνια εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ. Ποιο είναι το σχόλιο σας για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;

ΑΠ: Η περίοδος 2015-2019 είναι τραυματική για τη χώρα. Ειδικά το πρώτο εξάμηνο του 2015, ο κ. Τσίπρας έπαιξε τη χώρα στα ζάρια. Από ό,τι ακούω, αυτό το βιβλίο θυμίζει όλα εκείνα τα δυσάρεστα γεγονότα. Και όλη αυτή η ατμόσφαιρα μεταξύ πρώην συνεργατών δείχνει την ανωριμότητα και τον πολιτικό τυχοδιωκτισμό ενός πολιτικού χώρου που δεν έχει να προσφέρει τίποτα στη χώρα. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει ούτε γνώση και ούτε, δυστυχώς, αυτογνωσία για τις συνέπειες των πράξεων του. Το βιβλίο του είναι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι από τι γλίτωσε η χώρα.

ΕΡ: Ποιο είναι σήμερα το διακύβευμα για τη χώρα;

ΑΠ: Το διακύβευμα είναι να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν ούτε λεφτόδεντρα, ούτε κρυμμένοι παράδεισοι και πως η χώρα μπορεί να πάει μπροστά μόνο με προγραμματισμό και σκληρή δουλειά. Έχουμε πετύχει πολλά αυτά τα χρόνια. Προφανώς δεν τα έχουμε κάνει όλα καλά. Και λάθη έχουν γίνει και αστοχίες υπάρχουν. Όμως υπάρχει και πρόοδος που είναι εμφανής. Η οικονομία μας είναι σε ανάπτυξη, η ανεργία μειώθηκε, οι μισθοί, παρά την ακρίβεια, ανεβαίνουν, οι φόροι μειώνονται. Η χώρα έχει ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα και η εθνική άμυνα είναι ισχυρή. Η Ελλάδα μνημονεύεται διεθνώς για την ψηφιακή μετάβαση, ενώ το οικοσύστημα καινοτομίας ενισχύεται. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης γίνονται έργα και ανακατασκευάζονται βασικές υποδομές της χώρας. Όλα είναι καλύτερα από το 2015. Το διακύβευμα είναι να συνεχίσουμε την πορεία προόδου και να μην ακούσουμε τις σειρήνες του λαϊκισμού.

ΕΡ: Όλες σχεδόν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το βασικότερο θέμα που απασχολεί τους πολίτες είναι η ακρίβεια και ότι η κυβέρνηση δεν τα έχει καταφέρει στον συγκεκριμένο τομέα. Τι απαντάτε;

ΑΠ: Σίγουρα ο κόσμος πιέζεται, δεν υπάρχει αμφιβολία. Για να μειώσουμε τις συνέπειες της ακρίβειας πρέπει να δούμε το ζήτημα συνολικά. Καταρχάς είναι οι τιμές και το κόστος ζωής. Ο πληθωρισμός μειώνεται αλλά η αλήθεια είναι ότι τα ενοίκια είναι ακόμα υψηλά. Από την άλλη οι μισθοί αυξάνονται. Κάνουμε προσπάθειες και έχουμε καταφέρει αυξήσεις αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια ενίσχυσης. Ήδη από τον Ιανουάριο πάνω από 4 εκατ. συμπολίτες μας θα δουν τους φόρους εισοδήματος να μειώνονται και τα εισοδήματα τους να αυξάνονται. Και όλα αυτά επιπρόσθετα των τόσων φόρων που έχουμε μειώσει. Δουλεύουμε συνεχώς με επίκεντρο την ενίσχυση των εισοδημάτων. Τελικά αυτό θα λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας, καθώς και η ενίσχυση της παραγωγικής δυνατότητας της χώρας. Να παράγουμε περισσότερα από τα προϊόντα που εισάγουμε.