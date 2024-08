Συνιδρυτής Cohere: Ας είμαστε ρεαλιστές αναφορικά με τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Nick Frosst, συνιδρυτής της Cohere, η οποία κατασκευάζει προσαρμοσμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης για εταιρικούς πελάτες, δήλωσε πρόσφατα στο podcast «Found» του TechCrunch ότι δεν πιστεύει ότι η βιομηχανία Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκεται σε μία «φούσκα». Ο Frosst, πιστεύει ότι το να την αποκαλείς φούσκα απαξιώνει τις εταιρείες, όπως η δική του Cohere, που δημιουργούν πραγματικά χρήσιμες υπηρεσίες για τους πελάτες τους.

«Συχνά θα συναντήσω κάτι όπου θα δω κάποιον να χρησιμοποιεί το μοντέλο μας και θα έχει ενεργοποιήσει κάποια εντελώς νέα λειτουργία που δεν ήταν δυνατή πριν ή θα έχει αυτοματοποιήσει κάποια διαδικασία που πραγματικά τους εμπόδιζε και επιβράδυνε τα πάντα», δήλωσε ο Frosst. «Και αυτό είναι απτή αξία. Είναι δύσκολο να μιλάς για φούσκα, όταν έχεις κάτι τόσο χρήσιμο».

Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι ο Frosst είναι αισιόδοξος για όλα όσα κατασκευάζει η βιομηχανία. Δεν πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα φτάσει ποτέ στην Τεχνητή Γενική Νοημοσύνη, η οποία ορίζεται ως νοημοσύνη ανθρώπινου επιπέδου, κάτι που είναι μια αισθητά διαφορετική αφήγηση από κάποιους συναδέλφους του Frosst στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως ο Mark Zuckerberg και ο Jensen Huang. Πρόσθεσε ότι αν η βιομηχανία φτάσει εκεί, δεν πρόκειται να είναι για πολύ καιρό.

«Δε νομίζω ότι θα έχουμε ψηφιακούς θεούς οπουδήποτε, σύντομα», δήλωσε ο Frosst. «Και νομίζω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται σε αυτή τη συνειδητοποίηση, λέγοντας ότι αυτή η τεχνολογία είναι απίστευτη. Είναι εξαιρετικά ισχυρή, εξαιρετικά χρήσιμη. Δεν είναι ένας ψηφιακός θεός. Και αυτό απαιτεί προσαρμογή του τρόπου με τον οποίο σκέφτεστε για την τεχνολογία».

Ο Frosst δήλωσε ότι προσπαθούν να είναι ρεαλιστές στην Cohere σχετικά με το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η τεχνολογία AI και ποιοι τύποι νευρωνικών δικτύων μπορούν να προσφέρουν τη μεγαλύτερη αξία. Η προσέγγιση της Cohere για την οικοδόμηση του επιχειρηματικού της μοντέλου βασίζεται στην ερευνητική εργασία του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Cohere, Aidan Gomez, όσο ήταν στο Google Brain.



Ο Gomez είναι, φυσικά, γνωστός για την εκτεταμένη έρευνά του στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Είναι πιο γνωστός για τη συν-συγγραφή ενός εγγράφου που αγόρασε το μοντέλο μετασχηματιστή AI που εγκαινίασε αυτή την εποχή της δημιουργικής AI. Όμως, το 2017 συνέγραψε επίσης μια εργασία με τίτλο «One Model to Learn Them All» (Ένα μοντέλο για να τα μάθεις όλα). Αυτή η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα περιεκτικό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο είναι πιο χρήσιμο από μικρά μοντέλα που εκπαιδεύονται για μια συγκεκριμένη εργασία ή σε δεδομένα από μια συγκεκριμένη βιομηχανία, δήλωσε ο Frosst.

Σήμερα, η Cohere χρησιμοποιεί αυτό το κύριο μοντέλο ως βάση για τη δημιουργία προσαρμοσμένων μοντέλων για εταιρικούς πελάτες.

«Ειδικευόμαστε ως άνθρωποι. Πηγαίνουμε σε συγκεκριμένους τομείς. Αλλά το πρώτο μέρος της εκπαίδευσής μας αφορά απλώς το πώς να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα γενικά», δήλωσε ο Frosst. «Ξοδέψαμε πολύ χρόνο για να μάθουμε πώς να διαβάζουμε και να γράφουμε. Μόνο πολύ αργότερα εξειδικεύεστε σε ένα συγκεκριμένο υποπεδίο της γλώσσας. Οπότε κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τα νευρωνικά δίκτυα».

Αλλά παρά το γεγονός ότι πιστεύει ότι τα μεγαλύτερα, θεμελιώδη μοντέλα θα κερδίσουν στην αγορά του - μεταξύ εκείνων που δημιουργούν τέτοιες υπηρεσίες - δεν πιστεύει ότι οι εταιρίες επιχειρήσεων θα πρέπει να ζητήσουν από τα δικά τους ενιαία μοντέλα να κάνουν τα πάντα: εργασίες καταναλωτών, εργασίες B2B, εργασίες προϊόντων.

Ο Frosst λέει ότι οι εταιρείες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν με επιτυχία την τεχνολογία AI θα πρέπει να επικεντρωθούν και επίσης να γνωρίζουν τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η τεχνολογία AI.

«Είμαστε αρκετά νηφάλιοι σχετικά με το πώς αυτή η τεχνολογία είναι χρήσιμη και τι αξία μπορεί να προσφέρει, και για να είμαστε σαφείς, ένα τρελό ποσό αξίας», δήλωσε ο Frosst. «Αλλά δε νομίζω ότι θα επιφέρει τον θάνατο όλων των ανθρώπων. Και έτσι είμαστε σε θέση να έχουμε αυτή τη ρεαλιστική προσέγγιση που ίσως μας γλιτώσει από την ακραία ρητορική και από τις δύο πλευρές».