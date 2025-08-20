Η ισραηλινή εταιρεία αμυντικής ηλεκτρονικής Rafael Advanced Defense Systems υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τη startup Lulav Space, με έδρα τη Χάιφα, για την ανάπτυξη ενός συστήματος αναχαίτισης drones. Κύριο πλεονέκτημα του νέου συστήματος αναχαίτισης drones θα είναι η πλοήγηση χωρίς GPS. Αυτό, καθώς η ιδρυθείσα το 2021, Lulav Space, αναπτύσσει συστήματα ακριβούς καθοδήγησης και πλοήγησης με βάση την ανάλυση εικόνων και οπτικών δεδομένων, τα συστήματά της είναι ελαφρύτερα, αποδοτικότερα και φθηνότερα από αυτά που βασίζονται σε ραντάρ ή lidar (μετρήσεις με τη βοήθεια λέιζερ).

Οι αισθητήρες που έχει αναπτύξει η Lulav Space μπορούν να λειτουργούν σε όλες τις τροχιές δορυφόρων, από χαμηλό υψόμετρο 200-2.000 km (LEO) έως υψόμετρο 36.000 km (GEO), όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της Jerusalem Post.

Πλοήγηση χωρίς GPS

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αυτόνομες δυνατότητες πλοήγησης της Lulav δεν εξαρτώνται από το GPS, το οποίο αποτελεί κρίσιμο πλεονέκτημα σε εναέριο χώρο κορεσμένο με διαταραχές. Μέτρα όπως η παρεμβολή (διακοπή των επικοινωνιών) ή η πλαστογράφηση (εισαγωγή ψευδών σημάτων) βλάπτουν τις δυνατότητες ελέγχου και πλοήγησης των drones και των UAV.

Παράλληλα με τη νέα συνεργασία, η Rafael ίδρυσε πρόσφατα μια ειδική διεύθυνση για τις απειλές που εντοπίζονται σε εξαιρετικά χαμηλά υψόμετρα, στο πλαίσιο του Τμήματος Αεράμυνας της εταιρείας. Το τμήμα που είναι υπεύθυνο για τα συστήματα Iron Dome, David's Sling και Spider, τα οποία επιλέχθηκαν πρόσφατα από το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας σε μια συμφωνία αξίας 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα ενσωματώσει επίσης το σύστημα αμυντικού λέιζερ Iron Beam στο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ, προς το τέλος του 2025.

Μειώνεται η ζήτηση μετά τον πόλεμο;

Στο μεταξύ, η Rafael εργάζεται για την επέκταση των συνεργασιών της με διάφορες ισραηλινές νεοφυείς επιχειρήσεις, και όχι μόνο στον τομέα της αεροπορικής άμυνας. Στον τομέα της deep tech, για παράδειγμα, ο οποίος έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 560 δισεκατομμύρια δολάρια την τελευταία δεκαετία στις ΗΠΑ, η εταιρεία συνεργάζεται με την ισραηλινή επενδυτική εταιρεία Elron Ventures για να επιτρέψει στις νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας να μειώσουν το χάσμα κινδύνου μεταξύ της αρχικής ανάπτυξης και της εμπορικής υλοποίησης.

Εκτιμάται ότι η η αγορά για την αντιμετώπιση των UAV αναμένεται να αυξηθεί από 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σήμερα σε 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η Rafael ελπίζει ότι η νέα συνεργασία θα τη βοηθήσει να κατακτήσει ένα σημαντικό μερίδιο αυτής της αναπτυσσόμενης αγοράς.