Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται η αμερικανική κυβέρνηση και οι κολοσσοί του χρηματοπιστωτικού τομέα, μετά τις προειδοποιήσεις της Anthropic για το νέο της μοντέλο, Claude Mythos.

Η αποκάλυψη ότι η τεχνολογία αυτή διαθέτει πρωτοφανείς ικανότητες στον εντοπισμό –αλλά και την εκμετάλλευση– κενών ασφαλείας, έχει προκαλέσει «ωστικό κύμα» ανησυχίας στους διαδρόμους της εξουσίας.

Η «διπλή όψη» του Mythos

Η Anthropic ανακοίνωσε ότι περιορίζει την πλήρη κυκλοφορία του Mythos, κρίνοντάς το ως «υπερβολικά επικίνδυνο» για το ευρύ κοινό σε αυτό το στάδιο.

Το μοντέλο έχει ήδη εντοπίσει χιλιάδες τρωτά σημεία σε λογισμικά υψηλής ασφαλείας, ορισμένα εκ των οποίων παρέμεναν απαρατήρητα για πάνω από δύο δεκαετίες. Αν και αποτελεί πανίσχυρο εργαλείο άμυνας, η εταιρεία προειδοποιεί ότι στα χέρια χάκερ θα μπορούσε να μετατραπεί σε «ψηφιακό όπλο» μαζικής παραβίασης υποδομών.

«Αυτή τη φορά η απειλή δεν είναι υποθετική. Τα προηγμένα γλωσσικά μοντέλα είναι εδώ», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ερευνητές της εταιρείας.

Κινητοποίηση στον Λευκό Οίκο και τις τράπεζες

Η αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ ήταν ακαριαία. Ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, και ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, συγκάλεσαν έκτακτη συνάντηση με κορυφαία στελέχη της Wall Street, όπως οι CEO της Bank of America και της Goldman Sachs. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος δρομολογεί τη δημιουργία ειδικής ομάδας υπό τον Εθνικό Διευθυντή Κυβερνοχώρου, Σον Κέρνκρος, με στόχο τη θωράκιση των κρίσιμων υποδομών της χώρας.

Στελέχη της κυβέρνησης παραδέχονται ότι η ανάπτυξη της AI δεν έχει φτάσει σε τέλμα, όπως προέβλεπαν ορισμένοι, αναγκάζοντας την πολιτική ηγεσία να «λερώσει τα χέρια της» με άμεσες παρεμβάσεις.

Μεταξύ επιφυλακτικότητας και δυσπιστίας

Παρά τον συναγερμό, δεν λείπουν οι φωνές που κάνουν λόγο για «τακτικές εκφοβισμού» από την πλευρά της Anthropic. Ο Ντέιβιντ Σακς, πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου για την AI, κατηγόρησε την εταιρεία ότι χρησιμοποιεί σενάρια καταστροφής ως μέρος της επικοινωνιακής της στρατηγικής.

Ωστόσο, με τη συμμετοχή τεχνολογικών κολοσσών όπως η Google και η Cisco στο «Project Glasswing» (την αμυντική πρωτοβουλία της Anthropic), η βιομηχανία φαίνεται να αναγνωρίζει πως η εποχή που η AI ήταν απλώς ένα «φανταστικό εργαλείο» έχει παρέλθει, δίνοντας τη θέση της σε μια νέα, πιο επικίνδυνη πραγματικότητα.