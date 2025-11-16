Η ACS και η Global Infrastructure Partners της BlackRock δημιούργησαν μια κοινοπραξία για την ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου data centers αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και 1,7 γιγαβάτ, ανακοίνωσε η ισπανική εταιρεία την Παρασκευή.

Και οι δύο εταιρείες θα έχουν μερίδιο 50% στην κοινοπραξία, ανέφερε η ACS. Η συναλλαγή θα αποφέρει στην ACS κέρδος κεφαλαίου 100 εκατομμυρίων, πρόσθεσε.

Η νέα πλατφόρμα ανάπτυξης θα περιλαμβάνει το υπάρχον χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων κέντρων δεδομένων που αναπτύσσει η ACS σε όλη την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, μετά την πρόσφατη εστίασή της στην κατασκευή υποδομών για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για Τεχνητή Νοημοσύνη και υπολογιστικό νέφος (cloud).

Η ACS ανέφερε ότι εξετάζει επίσης μια σειρά πιθανών έργων που υπερβαίνουν τα 11 GW σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία-Ειρηνικό, τα οποία θα αποτελούν μέρος της κοινοπραξίας.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι εταίροι θα επενδύσουν περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, συν μια αρχική μεταβλητή πληρωμή έως 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ανάλογα με μια σειρά ορόσημων που συνδέονται με την εμπορευματοποίηση των έργων.

Μια επιπλέον ενδεχόμενη πληρωμή έως 200 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσε επίσης να ληφθεί από έργα που βρίσκονται υπό ανάλυση, ανέφερε η ACS.

Η ACS δήλωσε ότι έχει κατασκευάσει κέντρα δεδομένων συνολικής χωρητικότητας άνω των 5,5 GW.