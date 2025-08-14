Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Oracle και η Alphabet ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι οι μονάδες cloud computing τους κατέληξαν σε συμφωνία για την προσφορά των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης Gemini της Google μέσω των υπηρεσιών cloud computing και των επιχειρηματικών εφαρμογών της Oracle.

Η συμφωνία, παρόμοια με αυτή που συνήψε η Oracle με την xAI του Ίλον Μασκ τον Ιούνιο, θα επιτρέπει στους προγραμματιστές λογισμικού να αξιοποιούν τα μοντέλα της Google για τη δημιουργία κειμένων, βίντεο, εικόνων και ήχου, χρησιμοποιώντας το cloud της Oracle.

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις διάφορες εφαρμογές της Oracle για εταιρικά οικονομικά, ανθρώπινους πόρους και προγραμματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας θα μπορούν επίσης να επιλέξουν να χρησιμοποιούν τα μοντέλα της Google μέσα σε αυτές τις εφαρμογές.

Οι πελάτες της Oracle θα μπορούν να πληρώνουν για τις τεχνολογίες AI της Google χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα πιστώσεων cloud της Oracle που χρησιμοποιούν για να πληρώνουν τις υπηρεσίες της Oracle. Οι δύο εταιρείες δεν αποκάλυψαν ποια, αν υπάρχουν, πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μεταξύ τους στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Για την Oracle, η κίνηση αυτή προωθεί τη στρατηγική της εταιρείας να προσφέρει ένα μενού επιλογών Τεχνητής Νοημοσύνης στους πελάτες της, αντί να προσπαθεί να προωθήσει τη δική της τεχνολογία.

Για την Google, αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθειά της να επεκτείνει την εμβέλεια των προσφορών cloud και να κερδίσει εταιρικούς πελάτες από ανταγωνιστές όπως η Microsoft.