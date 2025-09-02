Σύμπραξη Ινδίας και ΗΠΑ για επενδύσεις 1 δισ. δολαρίων σε deep tech εταιρείες

Οκτώ αμερικανικές και ινδικές εταιρείες venture capital και ιδιωτικών μετοχικών σχημάτων —συμπεριλαμβανομένων των φημισμένων επενδυτών Accel, Blume Ventures, Celesta Capital και Premji Invest— διαμόρφωσαν μια ασυνήθιστη συμμαχία για να υποστηρίξουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις της Ινδίας στον τομέα της τεχνολογίας, δεσμευόμενες να επενδύσουν περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια την επόμενη δεκαετία για να ενισχύσουν τους τεχνολογικούς δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ και της Ινδίας.

Σύμφωνα με το TechCrunch, η συμμαχία αντιμετωπίζει μακροχρόνιες ανησυχίες σχετικά με τη χρηματοδότηση.

Τον Απρίλιο, ο Ινδός υπουργός Εμπορίου Πιγιούς Γκογιάλ δέχτηκε κριτική μετά την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον των εγχώριων νεοφυών επιχειρήσεων για την εστίασή τους στην παράδοση φαγητού αντί στην καινοτομία, αντιπαραβάλλοντας τις με τις κινεζικές εταιρείες.

Αρκετοί επενδυτές και ιδρυτές αντέκρουσαν ότι η Ινδία στερείται κεφαλαίων για επιχειρήσεις deep tech και δήλωσαν ότι τα σχόλια του Γκογιάλ αγνοούσαν την αποφασιστικότητα των ιδρυτών που δημιουργούν για την τοπική αγορά.

Η νέα συμμαχία φαίνεται να αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα, με στόχο να διοχετεύσει μακροπρόθεσμα ιδιωτικά κεφάλαια σε επιχειρήσεις deep tech που, σύμφωνα με πολλούς ιδρυτές, δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση στην Ινδία.

Στο πλαίσιο της συμμαχίας, κάθε μέλος θα δεσμεύσει ιδιωτικά κεφάλαια για μια περίοδο 5 έως 10 ετών σε νεοφυείς επιχειρήσεις deep tech με έδρα την Ινδία, ανέφεραν οι εταιρείες. Προς το παρόν, υπάρχουν σχετικά λίγες τέτοιες εταιρείες, καθώς πολλές από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις deep tech της Ινδίας με Ινδούς ιδρυτές είναι εγγεγραμμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, το Νέο Δελχί έχει θέσει ως προϋπόθεση για την παροχή κινήτρων στο πλαίσιο ενός νέου προγράμματος την τοπική σύσταση εταιρείας, κάτι που τα μέλη της συμμαχίας σκοπεύουν να αξιοποιήσουν.

Εκτός από τη χρηματοδότηση, τα μέλη θα προσφέρουν καθοδήγηση και πρόσβαση σε δίκτυα. Οι εταιρείες σχεδιάζουν επίσης να αξιοποιήσουν τη συμμαχία για να βοηθήσουν τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου τους να επεκταθούν στην ινδική αγορά.