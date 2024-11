Στην αντεπίθεση το OpenΑΙ: Eγκαινιάζει την αναζήτηση ChatGPT για να ανταγωνιστεί την Google και τη Microsoft

Η OpenAI εγκαινίασε την Πέμπτη μια λειτουργία αναζήτησης στο ChatGPT, το viral chatbot της, προκειμένου να ανταγωνιστεί καλύτερα τις μηχανές αναζήτησης όπως της Google, της Microsoft, του Bing και του Perplexity.

Η αναζήτηση ChatGPT προσφέρει επικαιροποιημένα αθλητικά αποτελέσματα, χρηματιστηριακές τιμές, ειδήσεις, δελτία καιρού και πολλά άλλα, που τροφοδοτούνται από αναζήτηση σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο και από συνεργασίες με παρόχους ειδήσεων και δεδομένων, σύμφωνα με την εταιρεία. Το εν λόγω εργαλείο κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούλιο σε beta έκδοση, με την ονομασία SearchGPT.

Η κυκλοφορία του θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις για την Google ως κυρίαρχη μηχανή αναζήτησης. Σύμφωνα με το CNBC, από την κυκλοφορία της ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022, οι επενδυτές της Alphabet ανησυχούν ότι η OpenAI θα μπορούσε να πάρει μερίδιο αγοράς από την Google στην αναζήτηση, δίνοντας στους καταναλωτές νέους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Οι μετοχές της Alphabet σημείωσαν πτώση περίπου 1% μετά την είδηση.

Η κίνηση αυτή τοποθετεί επίσης το OpenAI ως ανταγωνιστή της Microsoft και τις επιχειρήσεις της. Η Microsoft έχει επενδύσει σχεδόν 14 δισ. στην OpenAI, ωστόσο τα προϊόντα της OpenAI ανταγωνίζονται άμεσα τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και αναζήτησης της Microsoft, όπως το Copilot και το Bing.

Την Πέμπτη, ο αντιπρόεδρος μηχανικής της OpenAI, Σρινίβα Ναραγιάναν, ερωτηθείς αν η αναζήτηση ChatGPT χρησιμοποιεί υποστηρικτικά το Bing ως μηχανή αναζήτησης είπε πως «Χρησιμοποιούμε ένα σύνολο υπηρεσιών και το Bing είναι μια σημαντική από αυτές».

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν έγραψε την Πέμπτη σε μια ανάρτηση στο X ότι η αναζήτηση είναι η «αγαπημένη του λειτουργία που έχουμε λανσάρει» στο ChatGPT από το αρχικό ντεμπούτο του chatbot.

search is my favorite feature we have launched in chatgpt since the original the launch!



it has probably doubled my usage over the past few weeks. https://t.co/alD11AwUUb