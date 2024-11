Έρευνα BBC

Ορισμένοι χρήστες του X αναρτούν ψευδές περιεχόμενο για τις επικείμενες εκλογές στις ΗΠΑ, εικόνες που δημιουργούνται μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και αβάσιμες θεωρίες συνωμοσίας, και μάλιστα πληρώνονται «χιλιάδες δολάρια» από το εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Έρευνα του BBC, εντόπισε δίκτυα δεκάδων λογαριασμών που αναδιανέμουν ο ένας το περιεχόμενο του άλλου πολλές φορές την ημέρα - συμπεριλαμβανομένου ενός μείγματος αληθινού, αβάσιμου, ψευδούς και πλαστού υλικού - προκειμένου να αυξήσουν την εμβέλειά τους και, επομένως, τα έσοδά τους στον ιστότοπο. Παράλληλα, οι χρήστες αυτοί μοιράζονται τις αναρτήσεις τους σε φόρουμ και σε ομαδικές συζητήσεις.

«Έτσι προσπαθούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον», είπε ένας χρήστης.

Ορισμένα από αυτά τα δίκτυα υποστηρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ, άλλα την Κάμαλα Χάρις, και κάποια είναι ανεξάρτητα. Αρκετά από αυτά τα προφίλ - τα οποία λένε ότι δεν συνδέονται με επίσημες εκστρατείες - έχουν έρθει σε επαφή με Αμερικανούς πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένων υποψηφίων για το Κογκρέσο, που αναζητούν υποστηρικτικές αναρτήσεις.

