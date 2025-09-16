Spotify: Επιτρέπει στους δωρεάν χρήστες να επιλέγουν και να αναπαράγουν μουσικά κομμάτια

Μετά την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία της υπηρεσίας streaming χωρίς απώλειες για συνδρομητές επί πληρωμή, το Spotify αναβαθμίζει την εμπειρία και για τους δωρεάν χρήστες.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι δωρεάν χρήστες παγκοσμίως θα μπορούν πλέον να αναζητούν και να αναπαράγουν οποιοδήποτε τραγούδι επιθυμούν ή να αναπαράγουν κομμάτια που έχουν μοιραστεί φίλοι ή καλλιτέχνες που ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εταιρεία ονομάζει τις νέες λειτουργίες «Pick & Play», «Search & Play» και «Share & Play» αντίστοιχα. Με την πρώτη, οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν και να αναπαράγουν οποιοδήποτε τραγούδι απευθείας από την εφαρμογή, ενώ με τη δεύτερη μπορούν να αναζητούν συγκεκριμένα κομμάτια και να τα αναπαράγουν.

Η λειτουργία «Share & Play» ενθαρρύνει τους δωρεάν χρήστες να ανοίγουν το Spotify όταν ανακαλύπτουν μουσική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για παράδειγμα, το Instagram επιτρέπει το μοίρασμα κομματιών Spotify στα Stories με ήχο, καθώς και στα Instagram Notes.

Προηγουμένως, οι δωρεάν χρήστες μπορούσαν να ανακατεύουν τραγούδια με περιορισμένες παραλείψεις σε κινητές συσκευές. Το Spotify αναφέρει ότι οι νέες λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες παγκοσμίως στους δωρεάν χρήστες, αλλά θα εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που δεν αντιμετωπίζουν οι Premium συνδρομητές.

Όταν η εταιρεία ρωτήθηκε για διευκρινίσεις, δήλωσε ότι οι δωρεάν χρήστες σε κινητές συσκευές θα έχουν μια κατανομή «χρόνου κατ’ απαίτηση», και όταν φτάνουν το ημερήσιο όριο, θα περιορίζονται σε έναν συγκεκριμένο αριθμό παραλείψεων ανά ώρα. Το Spotify δεν αποκάλυψε το ακριβές όριο, αλλά διευκρίνισε ότι οι Premium χρήστες δεν υπόκεινται σε αυτούς τους περιορισμούς.

Οι λειτουργίες όπως η υποστήριξη για lossless, οι AI Playlists και το Mix θα παραμείνουν διαθέσιμες μόνο για Premium χρήστες, ενώ άλλες, όπως τα πρόσφατα λανσαρισμένα Messages και η εξατομικευμένη ημερήσια λίστα αναπαραγωγής, θα καλύπτουν τόσο τις δωρεάν όσο και τις επί πληρωμή εμπειρίες.

Οι δωρεάν χρήστες αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της βάσης χρηστών. Από τους 696 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες στο τελευταίο τρίμηνο, οι 433 εκατομμύρια ήταν δωρεάν πελάτες με υποστήριξη διαφημίσεων, ενώ 276 εκατομμύρια ήταν Premium συνδρομητές.