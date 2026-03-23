SpaceX-Tesla: Κατασκευάζουν δύο εργοστάσια παραγωγής προηγμένων τσιπ στο Όστιν του Τέξας

Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε την ίδρυση του «Terafab», ενός πρωτοποριακού συγκροτήματος παραγωγής ημιαγωγών στο Όστιν του Τέξας.

Το πρότζεκτ, που αποτελεί σύμπραξη της Tesla και της SpaceX, στοχεύει στην κατασκευή εξειδικευμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, καλύπτοντας ανάγκες που –σύμφωνα με τον Musk– η τρέχουσα παγκόσμια παραγωγή αδυνατεί να εξυπηρετήσει.

Το Terafab θα αποτελείται ουσιαστικά από δύο υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής (fabs), καθεμία εκ των οποίων θα εστιάζει αποκλειστικά σε έναν σχεδιασμό μικροεπεξεργαστή.

Το πρώτο τσιπ θα αποτελέσει την «καρδιά» των αυτοκινούμενων οχημάτων της Tesla και των ανθρωποειδών ρομπότ Optimus, ενώ το δεύτερο τσιπ προορίζεται για τα AI data centers σε τροχιά και πρόκειται για μια ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς οι επεξεργαστές αυτοί πρέπει να είναι ανθεκτικοί στις ακραίες θερμοκρασίες και την ακτινοβολία του διαστημικού περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια παρουσίασης στις εγκαταστάσεις του Όστιν, ο Μασκ ήταν σαφής, λέγοντας πως «ή χτίζουμε το Terafab ή μένουμε χωρίς τσιπ».

Παρότι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς υφιστάμενους προμηθευτές όπως η Samsung, η TSMC και η Micron, τόνισε ότι η ζήτηση των εταιρειών του σύντομα θα ξεπεράσει τη συνολική παγκόσμια παραγωγική ικανότητα.

Στόχος του Terafab είναι να παράγει υπολογιστική ισχύ ενός terawatt ετησίως, μέγεθος που διπλασιάζει την τρέχουσα παραγωγή ολόκληρων των ΗΠΑ.