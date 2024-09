SpaceX: Στη Γη επέστρεψε το πλήρωμα του Polaris Dawn, έπειτα από μια ιστορική αποστολή (vid)

Το πλήρωμα του Polaris Dawn της SpaceX επέστρεψε Στη Γη επέστρεψε, έπειτα από πέντε ημέρες σε τροχιά, ολοκληρώνοντας μια ιστορική αποστολή, κατά την οποία μη επαγγελματίες αστροναύτες πραγματοποίησαν διαστημικό περίπατο. Η κάψουλα Dragon προσθαλασσώθηκε ανοικτά των ακτών της Φλόριντα, λίγο μετά τις 11:30 π.μ. (ώρα Ελλάδος).



«Το Dragon προσθαλασσώθηκε! Καλώς ήρθατε πίσω στη Γη!», ανέφερε η SpaceX στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter). H αποστολή αντιπροσωπεύει «ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός» για τη διαστημική βιομηχανία, σχολίασε η NASA. Επανερχόμενο στη γήινη ατμόσφαιρα, το διαστημόπλοιο πλησίασε σε θερμοκρασίες 1.900 C από την τριβή με την ατμόσφαιρα καθώς κινούνταν με ταχύτητα περίπου 27.000 χλμ/ώρα.

Η τετραμελής ομάδα, με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο Τζάρεντ Άιζακμαν, ταξίδεψε πιο μακριά στο Διάστημα από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο εδώ και πάνω από 50 χρόνια.



Οι εικόνες που μεταδόθηκαν ζωντανά έδειξαν το πλήρωμα να βγαίνει από την κάψουλα Dragon και να αιωρείται 700 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη. Μιλώντας στον κέντρο ελέγχου της αποστολής, στο Hawthorne της Καλιφόρνια, κατά τη διάρκεια του διαστημικού περιπάτου, ο Άιζακμαν δήλωσε: «Πίσω στην πατρίδα έχουμε όλοι πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά από εδώ - μοιάζει με έναν τέλειο κόσμο».

