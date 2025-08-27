SpaceX: Ολοκλήρωσε επιτυχώς την 10η δοκιμαστική πτήση του Starship (vid)

Τρίτη και τυχερή για την εκτόξευση του μεγαπύραυλου Starship της SpaceX, αφού η εκτόξευση είχε αποτύχει σε δύο δοκιμαστικές πτήσεις σε ισάριθμες ημέρες. Η επιτυχία αυτής της 10ης πτήσης απέδειξε ότι το διαστημόπλοιο είχε ξεπεράσει τις προηγούμενες αποτυχίες του.

Ο γίγαντας από ανοξείδωτο ατσάλι, ύψους 123 μέτρων, απογειώθηκε από την Starbase της εταιρείας στο νότιο Τέξας στις 6.30 μ.μ. τοπική ώρα υπό έντονες ζητωκραυγές από ομάδες μηχανικών, όπως φάνηκε στη διαδικτυακή μετάδοση.

Αυτή η αποστολή επρόκειτο να είναι μια δοκιμή των νέων πλακιδίων θερμικής ασπίδας του σκάφους και των δυνατοτήτων ανάπτυξης δορυφόρων, μεταξύ εκατοντάδων άλλων αναβαθμίσεων από προηγούμενες εκδόσεις.

Το άνω μισό του πυραύλου διαχωρίστηκε όπως είχε προγραμματιστεί από τον υπερβαρύ ενισχυτή του, το πρώτο στάδιο ύψους 70 μέτρων που κανονικά επιστρέφει για να προσγειωθεί στους γιγάντιους βραχίονες του πύργου εκτόξευσης, αλλά την Τρίτη στόχευσε τα νερά του Κόλπου του Μεξικού για να επιδείξει μια εναλλακτική διαμόρφωση κινητήρα προσγείωσης.

Λίγο μετά την άφιξή του στο διάστημα, το σύστημα ανάπτυξης δορυφόρων τύπου "Pez" του Starship διένειμε για πρώτη φορά «ψεύτικους» δορυφόρους Starlink, ένα ορόσημο που η SpaceX είτε ακύρωνε είτε δεν κατάφερε να φτάσει σε προηγούμενες δοκιμές.

Το Starship πραγματοποίησε μια επιτυχημένη προσγείωση στον Ινδικό Ωκεανό αφού υπέστη έντονη θερμότητα κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα - μια κρίσιμη φάση της δοκιμής που έχει καταστρέψει τον πύραυλο σε προηγούμενες πτήσεις.

Η 10η δοκιμαστική πτήση έρχεται μετά από μια σειρά πολλαπλών αποτυχιών που εγείρουν αμφιβολίες για το εάν το πιο ισχυρό όχημα εκτόξευσης στον κόσμο μπορεί να εκπληρώσει το όραμα του ιδρυτή Ίλον Μασκ για τον αποικισμό του Άρη ή για να βοηθήσει τη NASA να επιστρέψει αστροναύτες στη Σελήνη.

Η επιχείρηση διαδικτύου μέσω δορυφόρων Starlink της SpaceX, μια σημαντική πηγή εσόδων της εταιρείας, συνδέεται επίσης με την επιτυχία του Starship. Ο Μασκ στοχεύει να χρησιμοποιήσει το Starship για να εκτοξεύσει μεγαλύτερες παρτίδες δορυφόρων Starlink, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν αναπτυχθεί από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX στο διάστημα.

Ο Μασκ, από την πλευρά του, παρέμεινε αισιόδοξος. «Σε περίπου 6 ή 7 χρόνια, θα υπάρχουν μέρες που το Starship θα εκτοξεύεται περισσότερες από 24 φορές σε 24 ώρες», δήλωσε ο επιχειρηματίας την Κυριακή, απαντώντας σε έναν χρήστη στο X.