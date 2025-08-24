SpaceX: Ο ισχυρότερος πύραυλος που κατασκευάστηκε ποτέ ετοιμάζεται για νέα δοκιμή - Ποιες οι ανησυχίες

Η SpaceX σχεδιάζει να εκτοξεύσει σήμερα, Κυριακή το Starship, το ισχυρότερο σύστημα πυραύλων που έχει κατασκευαστεί ποτέ, σε μια δοκιμαστική πτήση διάρκειας περίπου μίας ώρας, παρά το γεγονός ότι η τρέχουσα έκδοση του οχήματος έχει γίνει επίκεντρο μιας σειράς εκρήξεων και αποτυχιών, σύμφωνα με το CNN.

Η εκτόξευση έχει προγραμματιστεί για τις 7:30 μ.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ), με τη ζωντανή μετάδοση να ξεκινά μισή ώρα νωρίτερα. Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί χωρίς πλήρωμα, ακολουθώντας παρόμοιο σχέδιο πτήσης με τις τρεις προηγούμενες αποστολές, οι οποίες τερματίστηκαν πρόωρα.

Από την παρουσίαση της τρέχουσας γενιάς Starship τον Ιανουάριο, το σκάφος έχει δύο φορές εκραγεί πάνω από κατοικημένα νησιά ανατολικά της Φλόριντα, με συντρίμμια να καταλήγουν σε δρόμους στα Τερκς και Κέικος και σε ακτές των Μπαχάμων. Στην τελευταία δοκιμαστική πτήση, τον Μάιο, το Starship έχασε τον έλεγχο καθ’ οδόν προς τον Ινδικό Ωκεανό. Τον Ιούνιο, μια μονάδα Starship εξερράγη ξαφνικά σε σταθμό δοκιμών κινητήρων στο Τέξας, προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις της SpaceX.

Τα περιστατικά αυτά έχουν προκαλέσει αντιδράσεις — από επικριτές της SpaceX έως κυβερνήσεις, όπως του Μεξικού, που απείλησε με νομικές ενέργειες για τα συντρίμμια στις ακτές του.

Η σημασία του Starship είναι τεράστια, καθώς το πρόγραμμα συνδέεται με τον στόχο των ΗΠΑ να επιστρέψουν ανθρώπους στη Σελήνη έως το 2027 και να επιδείξουν τεχνολογική υπεροχή έναντι της Κίνας σε μια νέα «κούρσα στο Διάστημα».

Γιατί η SpaceX μπορεί να ξαναπετάξει

Η SpaceX έχει τροποποιήσει το Starship που θα πετάξει αυτή την Κυριακή, μετά την αποτυχία του Μαΐου. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έκλεισε την έρευνα και ενέκρινε τη νέα εκτόξευση, αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε κίνδυνος.

Η τρέχουσα γενιά Starship αναμένεται να αποσυρθεί σύντομα, με δύο ακόμα δοκιμές πριν περάσει σε μια μεγαλύτερη, ισχυρότερη εκδοχή. Πάντως, ο Ίλον Μασκ σχεδιάζει ήδη το επόμενο μοντέλο.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διευκολύνει τις διαδικασίες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει εκτελεστικό διάταγμα για τη μείωση γραφειοκρατικών εμποδίων.

Τι επιδιώκει η δοκιμή Flight 10

Αν όλα πάνε βάσει σχεδίου, ο ενισχυτής Super Heavy θα πραγματοποιήσει ελεγχόμενη προσθαλάσσωση στα ανοικτά του Τέξας.