Spacex: Εξερράγη ο πύραυλος Starship κατά τη διάρκεια δοκιμών στο Τέξας (vid)

Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την Πέμπτη τις εγκαταστάσεις δοκιμών της SpaceX του Ίλον Μασκ στο Μάσεϊ του Τέξας, διακόπτοντας τις προετοιμασίες για την επόμενη εκτόξευση του Starship.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν το Ship 36 υποβληθεί σε μια σημαντική δοκιμή στατικής πυρκαγιάς, μια διαδικασία κατά την οποία οι κινητήρες του πυραύλου αναφλέγονται ενώ το όχημα παραμένει αγκυροβολημένο στο έδαφος, ως τελικός έλεγχος των συστημάτων πριν από την εκτόξευση.

«Ο Starship, ο οποίος ετοιμαζόταν για τη δέκατη δοκιμή εν πτήσει, αντιμετώπισε μια μείζονα ανωμαλία ενώ βρισκόταν σε εγκατάσταση δοκιμής στη Starbase», επιβεβαίωσε η SpaceX σε μήνυμα στο X, διευκρινίζοντας πως «μια ζώνη ασφαλείας είχε σχηματισθεί και διατηρηθεί γύρω από το χώρο σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης» και πως «όλο το προσωπικό είναι σώο και υγιές».

Μάρτυρες ανέφεραν μια ξαφνική έκρηξη με φλόγες που προκάλεσε τη διάσπαση συντριμμιών σε όλη την εγκατάσταση, αν και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η έκρηξη προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο πρωτότυπο Starship και ανάγκασε την SpaceX να αναστείλει όλες τις προετοιμασίες εκτόξευσης επ' αόριστον.

UPDATE: Here is a slowed and cropped look at Ship 36’s explosive RUD tonight. Credit to @dwisecinema for capturing the moment.

