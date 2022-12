Ένας πύραυλος της SpaceX εκτοξεύτηκε νωρίς την Παρασκευή μεταφέροντας έναν αμερικανικό-γαλλικό δορυφόρο σχεδιασμένο να διεξάγει την πρώτη παγκόσμια έρευνα των επιφανειακών υδάτων της Γης, μια αποστολή που αναμένεται να ρίξει νέο φως στους μηχανισμούς και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Ο πύραυλος Falcon 9 που ανήκει στην εταιρεία πυραύλων του Έλον Μασκ φώτισε τον ουρανό πριν την αυγή κατά μήκος της ακτής της Καλιφόρνια καθώς βρυχήθηκε από την εξέδρα εκτόξευσης λίγο πριν τις 4 π.μ. PST (1200 GMT) στη Βάση Διαστημικών Δυνάμεων των ΗΠΑ Vandenberg.

A satellite that will survey Earth's oceans and freshwater lakes lifts off on a SpaceX Falcon 9 rocket https://t.co/UWdHkfYDYk