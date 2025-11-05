Το Sora είναι πλέον διαθέσιμο για Android στις ΗΠΑ, τον Καναδά και άλλες περιοχές

Το Sora, η εφαρμογή δημιουργίας βίντεο με Τεχνητή Νοημοσύνη της OpenAI, είναι πλέον επίσημα διαθέσιμη για χρήστες Android στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ.

Αρχικά κυκλοφόρησε ως εφαρμογή για iOS τον Σεπτέμβριο και ανέβηκε γρήγορα στην κορυφή των charts του App Store, συγκεντρώνοντας πάνω από 1 εκατομμύριο λήψεις μέσα σε μία εβδομάδα. Με την κυκλοφορία του στο Google Play Store, το Sora αναμένεται να προσελκύσει ακόμη περισσότερους χρήστες, γεγονός που πιθανόν θα οδηγήσει σε αύξηση των συνολικών λήψεων.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, η έκδοση Android διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά της αντίστοιχης έκδοσης για iOS, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας «Cameos», που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν βίντεο στα οποία εμφανίζονται οι ίδιοι να εκτελούν διάφορες δραστηριότητες, αξιοποιώντας τη δική τους ομοιότητα.

Τα βίντεο μπορούν να κοινοποιηθούν σε μια ροή που θυμίζει το TikTok, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να ανακαλύπτουν και να αλληλεπιδρούν με περιεχόμενο άλλων. Η στρατηγική αυτή φαίνεται να στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης της OpenAI στο ανταγωνιστικό τοπίο των βίντεο σύντομης μορφής, απέναντι σε μεγάλους παίκτες όπως η Meta - η οποία λάνσαρε πρόσφατα τη δική της ροή βίντεο Τεχνητής Νοημοσύνης με την ονομασία Vibes - καθώς και τις ήδη καθιερωμένες πλατφόρμες TikTok και Instagram.

Ωστόσο, η εφαρμογή έχει δεχθεί κριτική για τη διαχείριση των deepfakes. Μετά την αρχική κυκλοφορία, χρήστες ανήρτησαν βίντεο με ακατάλληλες απεικονίσεις ιστορικών προσωπικοτήτων. Ως αποτέλεσμα, η OpenAI διέκοψε προσωρινά τη δημιουργία περιεχομένου που απεικόνιζε τον Δρ. Κινγκ τον περασμένο μήνα και ενίσχυσε τα μέτρα προστασίας της πλατφόρμας.

Η εταιρεία αντιμετώπισε επίσης αντιδράσεις για τη χρήση χαρακτήρων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Σε απάντηση, άλλαξε την πολιτική της για την εφαρμογή Sora, περνώντας από ένα σύστημα «opt-out» σε «opt-in» για τους κατόχους δικαιωμάτων.

Παράλληλα, βρίσκεται σε νομική διαμάχη με την εταιρεία παραγωγής βίντεο διασημοτήτων Cameo σχετικά με τη χρήση του ονόματος.

Η OpenAI σχεδιάζει να προσθέσει νέες δυνατότητες στο Sora, όπως cameo εμφανίσεις χαρακτήρων, τη δημιουργία βίντεο Τεχνητής Νοημοσύνης με κατοικίδια ή άψυχα αντικείμενα, καθώς και βασικά εργαλεία επεξεργασίας.