Smart Toys με AI: Ακούν, καταγράφουν και διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των παιδιών

Τα παιχνίδια Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν εισβάλει στη ζωή μας, αλλά η εμπιστοσύνη σε αυτά απαιτεί προσοχή. Η αγορά των έξυπνων παιχνιδιών Τεχνητής Νοημοσύνης γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη, με αξία σχεδόν 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και προβλέψεις να φτάνει τα 270 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035, με την Κίνα να κατέχει το 40% της αύξησης.

Μεγάλοι λιανοπωλητές όπως η Walmart και η Costco διαθέτουν ήδη προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ παραδοσιακοί κατασκευαστές παιχνιδιών, όπως η Mattel, συνεργάζονται με εταιρείες όπως η OpenAI για να εισάγουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στα παιδικά δωμάτια.

Η λογική φαίνεται απλή, όπως αναφέρει το Quartz: η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι παντού - στα τηλέφωνά μας, στις δουλειές μας, στην καθημερινότητα - γιατί να μην είναι και στα δώρα μας; Οι συσκευές αυτές υπόσχονται να μαθαίνουν, να προσαρμόζονται και να αλληλεπιδρούν με τρόπους που τα παραδοσιακά παιχνίδια δεν μπορούν.

Ωστόσο, οι ανησυχίες που συνοδεύουν τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης δεν εξαφανίζονται λόγω της χαριτωμένης εμφάνισης. Τα τρωτά σημεία της ιδιωτικότητας, η μετάδοση επιβλαβούς περιεχομένου και οι ψυχολογικοί κίνδυνοι παραμένουν, ενώ ταυτόχρονα στρέφονται στους πιο ευάλωτους χρήστες: τα παιδιά.

Πολλά από αυτά τα παιχνίδια βασίζονται σε mainstream μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως αυτά που τροφοδοτούν το ChatGPT, το οποίο σαφώς δεν προορίζεται για ανηλίκους. Παρ’ όλα αυτά, βρίσκουν το δρόμο τους σε εμπορικά προϊόντα για νήπια.

Οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται μόνο στο ακατάλληλο περιεχόμενο. Οι συσκευές αυτές ακούν συνεχώς, καταγράφουν συνομιλίες και μεταφέρουν δεδομένα σε εταιρικούς διακομιστές. Ορισμένα παιχνίδια αποθηκεύουν βιομετρικά δεδομένα για χρόνια ή στέλνουν ηχογραφήσεις σε τρίτους, με πιθανότητα εκμετάλλευσης από εγκληματίες για απάτες ή κλωνοποίηση φωνής.

Πέρα από τα ζητήματα ιδιωτικότητας, υπάρχει και ψυχολογικός αντίκτυπος: η αλληλεπίδραση με Τεχνητή Νοημοσύνη που παρέχει άμεσες και στιλβωμένες απαντήσεις μπορεί να υπονομεύσει τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τις κοινωνικές δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσα από το παραδοσιακό παιχνίδι.

Ορισμένα προϊόντα, όπως φορετές συσκευές για βελτίωση της υγείας ή έξυπνα καλύμματα στρωμάτων, περιορίζουν τη λειτουργία τους σε συγκεκριμένες ανάγκες και δεν προσπαθούν να αντικαταστήσουν ανθρώπινες σχέσεις, αλλά ακόμη και αυτά εγείρουν ανησυχίες για την προστασία των δεδομένων.

Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των παιχνιδιών Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ότι φτάνουν στην αγορά ταχύτερα από ό,τι μπορούν να μελετηθούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους. Δεν υπάρχουν κανονισμοί που να καθορίζουν την ασφάλεια, την αποθήκευση ή τη συλλογή προσωπικών δεδομένων.