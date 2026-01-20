«Σκύλοι» ρομπότ με τεχνολογία AI στην υπηρεσία της πυρόσβεσης (vid)

Η DEEP Robotics, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των τετράποδων ρομπότ και της ενσωματωμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, ανακοίνωσε πρόσφατα την κυκλοφορία της νέας της «Λύσης για την καταπολέμηση πυρκαγιών έκτακτης ανάγκης».

Η λύση αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια και των κενών πληροφόρησης που αντιμετωπίζουν οι παραδοσιακές επιχειρήσεις πυρόσβεσης και διάσωσης σε ακραίες συνθήκες, μέσω της βαθιάς ενσωμάτωσης της Tεχνητής Nοημοσύνης, προωθώντας την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από το παραδοσιακό μοντέλο «υπό την ηγεσία του ανθρώπου» προς ένα «έξυπνο συνεργατικό» πρότυπο.

Η νέα λύση της DEEP Robotics δεν περιορίζεται στην απλή προσθήκη νοημοσύνης σε μεμονωμένες συσκευές. Αντίθετα, κατασκευάζει μια συστηματική επιχειρησιακή πλατφόρμα που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα «αναγνώρισης, ανταπόκρισης και επικοινωνίας».

Η λύση της DEEP Robotics είναι πολύ περισσότερο από ένα μεμονωμένο ρομποτικό προϊόν. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο, κλειστό σύστημα που περιλαμβάνει «προηγμένη αναγνώριση, ακριβή ανταπόκριση, έξυπνη μεταφορά και αξιόπιστη επικοινωνία».

Στις περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές, τα τροχοφόρα ρομπότ αναγνώρισης της DEEP Robotics μπορούν να διεισδύσουν με ευελιξία σε περίπλοκα εδάφη, όπως ερείπια, για αναγνώριση από κοντινή απόσταση.

Εξοπλισμένα με LiDAR υψηλής ακρίβειας και κάμερες PTZ διπλού φάσματος, εξασφαλίζουν ακριβή πλοήγηση και ακριβή εντοπισμό ατόμων που έχουν παγιδευτεί, ακόμη και σε συνθήκες πυκνού καπνού και χαμηλού φωτισμού.

Δείτε βίντεο: