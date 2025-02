Σαμ Άλτμαν σε Ίλον Μασκ: Η OpenAI δεν πωλείται

Αρνητική ήταν η απάντηση του Διευθύνοντα Συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν στην προσφορά του Ίλον Μασκ να αγοράσει τα περιουσιακά στοιχεία της νεοφυούς εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι προς πώληση.

«Η OpenAI δεν είναι προς πώληση», δήλωσε ο Αλτμαν στο Axios κατά τη διάρκεια του AI Action Summit στο Παρίσι. «Η OpenAI δεν είναι προς πώληση - για να μην σχολιάσουμε το γεγονός ότι, ένας ανταγωνιστής μας που δεν είναι σε θέση να μας νικήσει στην αγορά, προσπαθεί απλώς να πει ''Θα το αγοράσω αυτό''».

Μάλιστα ο Άλτμαν δήλωσε στο Axios ότι ο Μασκ έχει προσπαθήσει να πάρει τον έλεγχο της νεοσύστατης εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης εδώ και πολύ καιρό.

Όπως ανέφερε η Wall Street Journal, τη Δευτέρα ο δικηγόρος του Μασκ, Μαρκ Τόμπεροφ, υπέβαλε προσφορά στο ΔΣ της OpenAI για όλα τα περιουσιακά της στοιχεία. Η προσφορά αυτή προήλθε από μια ομάδα επενδυτών με επικεφαλής τον Μασκ και ήταν ύψους 97,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Ήρθε η ώρα για την OpenAI να επιστρέψει στη δύναμη ανοικτού κώδικα, με επίκεντρο την ασφάλεια όπως ήταν στο παρελθόν», δήλωσε ο Μασκ σε δήλωσή του στη Wall Street Journal μέσω του δικηγόρου του. «Θα φροντίσουμε να συμβεί αυτό».

Σε απάντηση στο δημοσίευμα, ο Άλτμαν δήλωσε σε ανάρτησή του στο X: «Όχι ευχαριστώ, αλλά θα αγοράσουμε το Twitter για 9,74 δισεκατομμύρια δολάρια, αν θέλετε». Ο Μασκ απάντησε στον Άλτμαν, αποκαλώντας τον «απατεώνα».

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want

Ο Άλτμαν δήλωσε στο CNBC την Τρίτη ότι δεν παίρνει ιδιαίτερα στα σοβαρά την προσφορά του Μασκ.

«Νομίζω ότι είναι για να επιβραδύνει έναν ανταγωνιστή, αλλά δεν μπορώ να ξέρω πραγματικά... όπως και κανείς άλλος», δήλωσε ο Άλτμαν στον Τύπο στο AI Action Summit, σύμφωνα με το CNBC.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Bloomberg, ο Άλτμαν δήλωσε την Τρίτη ότι θα ήθελε ο Μασκ «απλά να γίνει ανταγωνιστικός κατασκευάζοντας ένα καλύτερο προϊόν» και ότι δεν πιστεύει ότι ο Μασκ είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος.

“I wish he would just compete by building a better product,” Sam Altman says of @elonmusk in an interview with @TomMackenzieTV.



“Probably his whole life is from a position of insecurity, I feel for the guy... I don't think he's, like, a happy person.” pic.twitter.com/YhUmmW5iNe