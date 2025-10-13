Salesforce: Νέα πλατφόρμα Agentforce 360 στη μάχη για την επιχειρηματική Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Salesforce παρουσίασε το Agentforce 360, τη νέα γενιά της πλατφόρμας πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης (σύστημα AI που βασίζεται στη μηχανική μάθηση και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας για να απορροφά πληροφορίες από το άμεσο περιβάλλον του και να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση), ενόψει του συνεδρίου Dreamforce που ξεκινά στις 14 Οκτωβρίου, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της σε μια αγορά επιχειρηματικής Τεχνητής Νοημοσύνης με αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Η νέα έκδοση ενσωματώνει προηγμένες δυνατότητες εκπαίδευσης πρακτόρων μέσω κειμένου, μια νέα πλατφόρμα δημιουργίας και ανάπτυξής τους, καθώς και διευρυμένη υποστήριξη για το Slack, την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που ανήκει επίσης στη Salesforce, αναφέρει το techcrunch.

Κεντρικό στοιχείο του Agentforce 360 αποτελεί το Agent Script, ένα εργαλείο προτροπής που επιτρέπει στους χρήστες να προγραμματίζουν πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης ώστε να ανταποκρίνονται με πιο ευέλικτο τρόπο σε συνθήκες «αν/τότε».

Το εργαλείο, που θα κυκλοφορήσει σε beta έκδοση τον Νοέμβριο, στοχεύει στη δημιουργία πιο «έξυπνων» και προβλέψιμων πρακτόρων για περιπτώσεις όπως η υποστήριξη πελατών. Οι πράκτορες θα μπορούν να αξιοποιούν μοντέλα «συλλογιστικής» από εταιρείες όπως Anthropic, OpenAI και Google Gemini, τα οποία επιχειρούν να «σκεφτούν» πριν απαντήσουν, αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε μοτίβα.

Παράλληλα, η Salesforce παρουσίασε το Agentforce Builder, ένα νέο εργαλείο για τη δημιουργία, δοκιμή και ανάπτυξη πρακτόρων AI σε ενιαίο περιβάλλον, το οποίο επίσης θα διατεθεί σε beta έκδοση τον Νοέμβριο. Περιλαμβάνει το Agentforce Vibes, ένα νέο σύστημα ανάπτυξης εφαρμογών εταιρικού επιπέδου.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε ευρύτερη ενσωμάτωση της πλατφόρμας με το Slack, με τις βασικές εφαρμογές της Salesforce - όπως Sales, IT και HR - να είναι πλέον προσβάσιμες απευθείας μέσα από το Slack έως τις αρχές του 2026.

Το Slack προχωρά επίσης σε πιλοτική δοκιμή ενός νέου chatbot Slackbot, σχεδιασμένου να λειτουργεί ως εξατομικευμένος πράκτορας Τεχνητής Νοημοσύνης, ικανός να μαθαίνει από τον χρήστη και να παρέχει προτάσεις και πληροφορίες. Μελλοντικά, το Slack αναμένεται να εξελιχθεί και σε επιχειρηματικό εργαλείο αναζήτησης, συνδεόμενο με πλατφόρμες όπως το Gmail, το Outlook και το Dropbox.