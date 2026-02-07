Η Reddit άφησε να εννοηθεί την Πέμπτη ότι η μηχανή αναζήτησης με Τεχνητή Νοημοσύνη που αναπτύσσει θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγάλη επόμενη επιχειρηματική της ευκαιρία — όχι μόνο σε επίπεδο προϊόντος, αλλά και ως μελλοντική πηγή εσόδων που θα επηρεάσει τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το TechCrunch, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου, η εταιρεία ενημέρωσε για τα σχέδιά της να συνδυάσει την παραδοσιακή αναζήτηση με την αναζήτηση που βασίζεται σε Τεχνητή Νοημοσύνη και άφησε να εννοηθεί ότι, παρότι η αναζήτηση δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά, «πρόκειται για μια τεράστια αγορά και ευκαιρία».

Ειδικότερα, η εταιρεία εκτιμά ότι η αναζήτηση με Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι «καλύτερη για τα περισσότερα ερωτήματα».

«Υπάρχει ένας τύπος ερωτήσεων στον οποίο πιστεύω ότι είμαστε ιδιαίτερα καλοί — θα έλεγα οι καλύτεροι στο διαδίκτυο — και αυτός είναι οι ερωτήσεις που δεν έχουν μία μόνο απάντηση, όπου η απάντηση είναι στην πραγματικότητα πολλαπλές οπτικές από πολλούς ανθρώπους», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Στηβ Χάφμαν.

Η παραδοσιακή αναζήτηση, από την άλλη, μοιάζει περισσότερο με πλοήγηση — είναι ένας τρόπος να βρεθεί ο σωστός σύνδεσμος για ένα θέμα ή μια κοινότητα συζήτησης. Ωστόσο, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μπορούν επίσης να το κάνουν αυτό καλά, ίσως και καλύτερα, είπε, προσθέτοντας: «Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε».

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι οι εβδομαδιαίοι ενεργοί χρήστες της αναζήτησης αυξήθηκαν τον τελευταίο χρόνο κατά 30%, από 60 εκατομμύρια σε 80 εκατομμύρια. Παράλληλα, οι εβδομαδιαίοι ενεργοί χρήστες της λειτουργίας απαντήσεων με τεχνητή νοημοσύνη αυξήθηκαν από 1 εκατομμύριο το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε 15 εκατομμύρια το τέταρτο τρίμηνο.

«Βλέπουμε μεγάλη ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα και πιστεύω ότι υπάρχουν επίσης μεγάλες προοπτικές», πρόσθεσε.

Η εταιρεία δήλωσε ότι εργάζεται για τον εκσυγχρονισμό της διεπαφής των απαντήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνοντας τις απαντήσεις πιο πλούσιες σε πολυμέσα, ενώ δοκιμές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.