Quartz για τη συγχώνευση SpaceX-xAI: Μαζί με τα πλεονεκτήματα, έρχονται και τα προβλήματα

Η SpaceX θέλει μια ιστορία πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης για τους επενδυτές και η αγορά της xAI την προσφέρει, όμως μαζί με αυτήν έρχονται και τα πολλά νομικά προβλήματα και προβλήματα ασφάλειας της Grok, υπογραμμίζει το Quartz για τη συγχώνευση των δύο εταιρειών του Ίλον Μασκ.

Η SpaceX εξαγοράζει την xAI σε μια συναλλαγή που αποτιμά την SpaceX σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και την xAI σε 250 δισεκατομμύρια δολάρια, με τους κατόχους της xAI να λαμβάνουν 0,1433 μετοχή της SpaceX ανά μετοχή (ή, για ορισμένους, μετρητά αξίας 75,46 δολαρίων).

Πρόκειται για μια άλλη κίνηση «ενοποίησης» από τον Μασκ, ο οποίος έχει ήδη δείξει μια προτίμηση για τις εταιρείες-μπάμπουσκες. Πέρυσι, η xAI απορρόφησε την πλατφόρμα X μέσω ανταλλαγής μετοχών.

Δεν πρόκειται, όμως, για μια κανονική τεχνολογική συνεργασία, όπου ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η μετεγκατάσταση του Slack.

Η SpaceX είναι πάροχος εκτοξεύσεων, χειριστής δορυφόρων και αμυντικός ανάδοχος με δισεκατομμύρια σε ομοσπονδιακές συμβάσεις. Αυτές οι σχέσεις με την κυβέρνηση δίνουν στις υπηρεσίες την εξουσία να εξετάζουν τις συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών για λόγους εθνικής ασφάλειας και άλλους κινδύνους, και η συναλλαγή προκαλεί επιπλέον έλεγχο γύρω από τη διακυβέρνηση και τις συγκρούσεις, δεδομένης της αλληλεπικάλυψης της ηγεσίας του Μασκ σε όλες τις εταιρείες του.

Η Tesla πάντως βρίσκεται ήδη στην ακτίνα της έκρηξης. Η εταιρεία αποκάλυψε μια επένδυση 2 δισ. δολαρίων στην xAI, ακόμη και καθώς αυξάνει τις δαπάνες για τις δικές της φιλοδοξίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης — προγραμματισμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες άνω των 20 δισ. δολαρίων φέτος, σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της.

Στο μεταξύ, η ενσωμάτωση ενός chatbot για καταναλωτές σε έναν κατασκευαστή πυραύλων σημαίνει ότι η SpaceX κληρονομεί τα προβλήματα του chatbot — όχι αφηρημένα, φιλοσοφικά προβλήματα «ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης», αλλά ενεργά νομικά και ρυθμιστικά προβλήματα με ονόματα, προθεσμίες και εισαγγελείς που δεν ενδιαφέρονται για το πόσο ωραίοι είναι οι τελευταίοι και καλύτεροι πύραυλοι της Starship.

Αν η βασική αξία της SpaceX είναι «μπορούμε να κάνουμε δύσκολα πράγματα με αξιοπιστία», τότε η εισαγωγή του τρέχοντος φορτίου της Grok είναι μια επιλογή που την απομακρύνει από αυτό. Ίσως η αγορά να το πληρώσει ούτως ή άλλως. Η αγορά έχει σίγουρα πληρώσει για χειρότερα, καταλήγει το Quartz στο άρθρο του.