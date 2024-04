Quarterhorse: To πρώτο επαναχρησιμοποιήσιμο υπερηχητικό αεροσκάφος είναι γεγονός (vids)

Η αεροπορική εταιρεία Hermeus, με έδρα την Ατλάντα, αποκάλυψε πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το νέο αεροσκάφος επιδείξεων Quarterhorse Mark 1. Αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατασκευή, όπως υπόσχεται η εταιρεία, του πρώτου επαναχρησιμοποιήσιμου υπερηχητικού αεροσκάφους στον κόσμο.

Η Hermeus ολοκλήρωσε τις δοκιμές επίγειας τροχοδρόμησης του πρώτου πρωτοτύπου της, του Quarterhorse Mk 0, τον Ιανουάριο του 2024, με σκοπό την επικύρωση των κύριων υποσυστημάτων της πλατφόρμας, καθώς συνεχίζεται η παραγωγή του Mk 1, το οποίο τώρα πρόκειται να αρχίσει να πετάει τους επόμενους μήνες.

«Το Mk 1 είναι το δεύτερο πλήρως ολοκληρωμένο όχημά μας που κατασκευάστηκε μόλις τον τελευταίο χρόνο. Αυτός ο ρυθμός επανάληψης αναδεικνύει το νέο πρότυπο που έχει θέσει η Hermeus για τον ρυθμό ανάπτυξης αεροσκαφών: Ένα αεροσκάφος ανά έτος», έγραψε η Hermeus στο X.

Quarterhorse Mk 2 will be the world’s first high-Mach autonomous aircraft.



About the size of an F-16, it features a variable inlet, delta wing, and is powered by a pre-cooled @prattandwhitney F100 engine.



Coming Summer 2025.



One aircraft per year. pic.twitter.com/6CJPtLu9Oo