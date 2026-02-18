Ψηφιακή κυριαρχία: Το στοίχημα «επιβίωσης» της Ευρώπης απέναντι στις ΗΠΑ του Τραμπ και την Κίνα

«Θέμα εθνικής επιβίωσης»: Έτσι χαρακτηρίζουν πλέον οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις την επιτάχυνση της ψηφιακής τους κυριαρχίας, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις κλιμακώνονται. Η εξάρτηση της περιοχής από αμερικανικά συστήματα έχει τεθεί υπό αυστηρή εξέταση, ιδιαίτερα μετά την εκ νέου άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία και τις αυξανόμενες τριβές στις διατλαντικές σχέσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έως τον Μάριο Ντράγκι, υπογραμμίζουν ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να βασίζεται αποκλειστικά σε ξένους τεχνολογικούς κολοσσούς. Η ανάγκη για αυτόνομες υποδομές στο Cloud και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) δεν είναι πια μια θεωρητική επιδίωξη, αλλά μια στρατηγική αναγκαιότητα. Η πρόσφατη «κρίση της Γροιλανδίας» και οι απειλές για επιβολή δασμών έχουν λειτουργήσει ως καταλύτες, μετατρέποντας την ψηφιακή κυριαρχία σε «νέο νόμισμα» για την επιχειρηματική ανθεκτικότητα και την οικονομική ασφάλεια.

Παρά τις φιλοδοξίες, τα στοιχεία δείχνουν μια σκληρή πραγματικότητα: οι ευρωπαϊκοί πάροχοι Cloud κατέχουν λιγότερο από το 15% της αγοράς, ενώ οι αμερικανικές εταιρείες κυριαρχούν στο 59% του λογισμικού για επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Το δίλημμα για το 2026 είναι σαφές: μπορεί η Ευρώπη να νομοθετήσει την ανεξαρτησία της χωρίς να πνίξει την καινοτομία;

Στρατηγική απάντηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί πλέον συγκεκριμένα μέτρα, όπως η «Πράξη για την Ανάπτυξη Cloud και AI» (Cloud and AI Development Act), η οποία ενσωματώνει κριτήρια κυριαρχίας στις δημόσιες συμβάσεις. Στόχος είναι να δοθεί προτεραιότητα σε παρόχους που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς νόμους και διατηρούν τα δεδομένα εντός της ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος οι αυστηροί κανονισμοί να εμποδίσουν την καινοτομία, δημιουργώντας το «παράδοξο της κυριαρχίας».

Σε κάθε περίπτωση, γΓια την Ευρώπη του 2026, η ψηφιακή κυριαρχία δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά την ικανότητα να ενεργεί ανεξάρτητα στην παγκόσμια σκηνή. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος θα κριθεί από την ικανότητα της ΕΕ να συνδυάσει τις επενδύσεις μεγάλης κλίμακας με μια ρεαλιστική ρύθμιση που θα επιτρέπει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τους παγκόσμιους ηγέτες.

Πηγή γραφήματος: CNBC