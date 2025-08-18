Ψηφιακές επενδύσεις €700 εκατ. από τις ελληνικές επιχειρήσεις

Στα 696,3 εκατ.ευρώ ανέρχεται το ποσό που δαπάνησαν τέσσερεις στις δέκα ελληνικές επιχειρήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, σύμφωνα με πρόσφατη στατιστική έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Η έρευνα δείχνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει παύσει να αποτελεί μια απλή τεχνολογική επιλογή και καθιερώνεται ως αναγκαίος και σταθερός στρατηγικός πυλώνας για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, το 40,4% των ελληνικών επιχειρήσεων δηλώνει ότι θεωρεί τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό «πολύ σημαντική» συνεχή στρατηγική ανάπτυξης.

Η σημασία αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο στις μεγάλες επιχειρήσεις (50,5%), στον κλάδο των υπηρεσιών (45,3%) και σε επιχειρήσεις, που δηλώνουν καινοτομικά ενεργές (46,8%). Αυτό δείχνει ότι όσο μεγαλύτερη η κλίμακα, η εξειδίκευση και η καινοτομία, τόσο πιο κρίσιμη η επένδυση στην τεχνολογία.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας, την περίοδο 2020-2022, οι τέσσερις στις δέκα ελληνικές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι επένδυσαν σε ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ η μεγάλη πλειονότητα αυτών σκοπεύει να συνεχίσει και την επόμενη διετία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δαπάνες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό ανήλθαν σε 696,3 εκατ.ευρώ το 2022, αυξημένες κατά 30% σε σχέση με το 2020.

Τεχνολογίες και δεξιότητες

Οι τεχνολογίες, που αξιοποιούνται περισσότερο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό περιλαμβάνουν cloud computing, internet of things, κυβερνοασφάλεια και big data.

Η έρευνα, ακόμη, δείχνει ότι ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις υλοποιούν ψηφιακές λύσεις με εσωτερικούς πόρους και τεχνογνωσία.

Για παράδειγμα, μια στις πέντε επιχειρήσεις ανέπτυξε τις εφαρμογές της εξ ολοκλήρου in-house, ενώ μία στις δύο τις ανέπτυξε τουλάχιστον εν μέρει εσωτερικά.

Περισσότερες από τις μισές ελληνικές επιχειρήσεις (54,6%) αξιοποίησαν τις τεχνολογίες αυτές για να καινοτομήσουν στις επιχειρησιακές τους διαδικασίες, όπως στην παραγωγή, στην εξυπηρέτηση πελατών ή στη διοίκηση.

Ωστόσο, το ποσοστό αυτό εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με την προηγούμενη τριετία, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τη δυναμική της καινοτομίας μετά την πανδημία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, ακόμη, και στις ψηφιακές δεξιότητες του προσωπικού. Το 25,9% των επιχειρήσεων αναγνωρίζει την ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων ως στρατηγική προτεραιότητα, ενώ το 32,7% αξιοποιεί, ήδη, ψηφιακά εργαλεία για να ενισχύσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών εντός των ομάδων. Η εσωτερική βελτίωση διαδικασιών καταγράφεται ως το πιο άμεσο όφελος.

Από την πλευρά της ασφάλειας, οι περισσότερες επιχειρήσεις εφαρμόζουν λύσεις, όπως αντίγραφα ασφαλείας και λογισμικά προστασίας από επιθέσεις, ενώ τα δεδομένα αξιοποιούνται, κυρίως, για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την επιχειρησιακή παρακολούθηση.

Όπως αναφέρει η έρευνα του ΕΚΤ, «η πρόκληση δεν είναι πλέον να πειστούν οι επιχειρήσεις να επενδύσουν στην τεχνολογία, αλλά να τη χρησιμοποιήσουν στρατηγικά, για να μειώσουν την αβεβαιότητα και να ενισχύσουν την καινοτομία». «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός», καταλήγει η έρευνα, «δεν είναι πλέον ένα μέσο, αλλά ένας απαραίτητος δρόμος. Και οι ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν έτοιμες να τον διανύσουν - αν και με διαφορετικές ταχύτητες».