Πρόβλημα ξανά στην Cloudflare: «Έπεσαν» πολλές ιστοσελίδες - Τι λέει η εταιρεία

Νέα εκτεταμένη βλάβη της Cloudflare οδήγησε σε προσωρινή κατάρρευση πολλών μεγάλων ιστοσελίδων ανά τον κόσμο, επηρεάζοντας επίσης την πλατφόρμα X (πρώην Twitter), το Substack, το Canva και πλήθος άλλων υπηρεσιών. Το εύρος του προβλήματος καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι εκτός λειτουργίας τέθηκε και το Down Detector, η πλατφόρμα παρακολούθησης διαδικτυακών βλαβών η οποία επίσης βασίζεται στην Cloudflare.

Ορισμένες ιστοσελίδες οι οποίες είχαν επηρεαστεί από το blackout του προηγούμενου μήνα αυτή τη φορά δεν αντιμετώπισαν προβλήματα. Αυτό, καθώς είχαν μειώσει την εξάρτησή τους από τις υπηρεσίες της Cloudflare, όπως το ChatGPT που συνέχισε να λειτουργεί κανονικά.

Στις ιστοσελίδες που «έπεσαν» υπήρχε το μήνυμα «500 internal server error» αντί για το αναμενόμενο περιεχόμενο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η πρόσβαση ήταν αδύνατη για αρκετά λεπτά. Ενώ, σύμφωνα με το CNBC, οι μετοχές της εταιρείας έπεσαν 4,5% στις προ-αγοραίες συναλλαγές μετά την πτώση των παγκόσμιων ιστότοπων.

Το συμβάν έρχεται μόλις δυόμισι εβδομάδες μετά την προηγούμενη μεγάλη βλάβη της Cloudflare, η οποία είχε ρίξει εκτός λειτουργίας σημαντικό κομμάτι του διαδικτύου για ώρες.

Όσο για την Cloudflare, παρέχει βασικές υπηρεσίες διαδικτυακής υποδομής σε χιλιάδες ιστότοπους παγκοσμίως, λειτουργώντας ως «ενδιάμεσος» που εξασφαλίζει ότι οι ιστοσελίδες παραμένουν online ακόμα και υπό συνθήκες πολύ αυξημένης επισκεψιμότητας.

Η εξάρτηση αυτή συνεπάγεται ότι κάθε δυσλειτουργία στην Cloudflare μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να συμπαρασύρει πολλές διαφορετικές πλατφόρμες, προκαλώντας μια αλυσίδα διαδικτυακών διακοπών – όπως και συνέβη.