Πώς η LandSpace έγινε ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της SpaceX

Η LandSpace έχει γίνει η πιο προηγμένη ιδιωτική εταιρεία πυραύλων της Κίνας και η πλησιέστερη αντίστοιχη της SpaceX του Ίλον Μασκ, ακολουθώντας τους Αμερικανούς ανταγωνιστές της στο στοίχημα για το μέλλον των πυραύλων που μπορούν να πετάξουν περισσότερες από μία φορές.

Ποια είναι η LandSpace;

Η LandSpace, που ιδρύθηκε το 2015 και εδρεύει στο Πεκίνο, ήταν μία από τις πρώτες νεοφυείς επιχειρήσεις που εισήλθαν στον κλάδο μετά την απελευθέρωση τμημάτων του διαστημικού τομέα της Κίνας σε ιδιωτικά κεφάλαια το 2014.

Έχει συγκεντρώσει δισεκατομμύρια γιουάν από επενδυτές, μεταξύ των οποίων η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων HongShan, γνωστή τότε ως Sequoia Capital China, ο επενδυτικός βραχίονας της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Country Garden και το κρατικό Ταμείο Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Κίνας.

Το 2020, συγκέντρωσε 1,2 δισ. γιουάν (170 εκατ. δολάρια) και τον περασμένο Δεκέμβριο εξασφάλισε άλλα 900 εκατ. γιουάν από ένα κρατικό ταμείο που υποστηρίζει την προηγμένη βιομηχανία, σύμφωνα με τα αρχεία των κινεζικών εταιρειών. Οι τοπικές κυβερνήσεις στο Huzhou και το Jiaxing έχουν επίσης υποστηρίξει την εταιρεία.

Τον Ιούλιο του 2023, η LandSpace έγινε η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που εκτόξευσε έναν πύραυλο, τον Zhuque-2, που τροφοδοτείται με μεθάνιο και υγρό οξυγόνο, πριν από τους αμερικανούς ανταγωνιστές της, συμπεριλαμβανομένων των SpaceX και Blue Origin του Jeff Bezos.

Τι είναι ο πύραυλος Zhuque-3 της LandSpace;

Η LandSpace επικεντρώνεται τώρα σε έναν πολύ μεγαλύτερο πύραυλο που ονομάζεται Zhuque-3. Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει περίπου 20 έως 25 τόνους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, αρκετές φορές περισσότερο από τον Zhuque-2.

Εάν το Zhuque-3 καταφέρει να απογειωθεί, να επιστρέψει και να προσγειωθεί χωρίς ζημιές, η LandSpace θα γίνει η πρώτη ιδιωτική κινεζική εταιρεία – και η τρίτη εταιρεία στον κόσμο μετά τις SpaceX και Blue Origin – που θα προσγειώσει έναν μεγάλο προωθητήρα που έχει πετάξει στο διάστημα με στόχο να τον χρησιμοποιήσει ξανά.

Αυτή η φιλοδοξία τοποθετεί τη LandSpace στην πρώτη γραμμή των ιδιωτικών προσπαθειών της Κίνας να καταστήσει τους πυραύλους φθηνότερους και επαναχρησιμοποιήσιμους, ενώ οι μεγάλες κρατικές εταιρείες διαστήματος κινούνται πιο αργά προς αυτή την κατεύθυνση.

Το Zhuque-3 είναι η πρώτη σοβαρή προσπάθεια της Κίνας για έναν μεγάλο επαναχρησιμοποιήσιμο πύραυλο, σε μια εποχή που το Πεκίνο θέλει οι ιδιωτικές εταιρείες να κερδίσουν περισσότερες παγκόσμιες συμβάσεις εκτόξευσης και να βοηθήσουν στη δημιουργία των δικών του μεγάλων στόλων δορυφόρων επικοινωνιών και παρακολούθησης της Γης.

Τι έχει πει ο Ίλον Μασκ για το Zhuque-3 της LandSpace;

Σε όλο τον κόσμο, οι πύραυλοι που μπορούν να εκτοξευθούν και στη συνέχεια να προσγειωθούν για επαναχρησιμοποίηση έχουν προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον και επενδύσεις, επειδή θα μπορούσαν να κάνουν πολύ φθηνότερη την αποστολή δορυφόρων στο διάστημα. Ωστόσο, η μηχανική είναι εξαιρετικά περίπλοκη και μέχρι στιγμής μόνο η SpaceX έχει καταφέρει να το κάνει αυτό τακτικά με τον πύραυλο Falcon 9.

Με την ανάπτυξη και την πρώτη πτήση του Zhuque-3, η LandSpace έχει πλησιάσει αυτόν τον στόχο περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ανταγωνιστή εκτός των ΗΠΑ.

Ο Μασκ το έχει παρατηρήσει. Τον Οκτώβριο, απάντησε σε μια ανάρτηση στο X σχετικά με το σχεδιασμό του Zhuque-3, λέγοντας ότι ο κινεζικός πύραυλος θα μπορούσε τελικά να ξεπεράσει τον Falcon 9. Η SpaceX εξαρτάται επί του παρόντος από τον Falcon 9 για να συνεχίσει την ανάπτυξη του δικτύου διαδικτύου Starlink, το οποίο διαθέτει πολύ περισσότερους δορυφόρους από οποιονδήποτε ανταγωνιστή στις ΗΠΑ ή την Κίνα.

Γιατί οι επαναχρησιμοποιημένες ρουκέτες έχουν σημασία στη στρατηγική της Κίνας για το διάστημα;

Για το Πεκίνο, εταιρείες όπως η LandSpace αποτελούν έναν τρόπο να συνδυάσει την εμπειρία των παλαιών κρατικών διαστημικών εταιρειών με την ταχύτητα και την ανάληψη κινδύνων των νεοσύστατων επιχειρήσεων, καθώς επιδιώκει να δημιουργήσει τη δική της έκδοση του Starlink τα επόμενα χρόνια.

«Καθώς επιταχύνεται η ανάπτυξη του συστήματος χαμηλής τροχιάς, το Zhuque-3 θα... προχωρήσει από τις επιδείξεις ανάκτησης σε επαναχρησιμοποίηση ρουτίνας και προς έναν ρυθμό λειτουργίας τύπου αεροπορικής εταιρείας, με στόχο να... συμβάλει στους στόχους της Κίνας για διαστημική ισχύ και προηγμένη βιομηχανική ικανότητα», δήλωσε η LandSpace σε ανακοίνωση μετά την πρώτη εκτόξευση του Zhuque-3.

Η επιτυχία του προγράμματος Zhuque-3 – και η προσπάθεια της εταιρείας να καταστεί δεύτερη μετά την SpaceX στον τομέα των επαναχρησιμοποιήσιμων πυραύλων – αναμένεται να υποστηρίξει τη συγκέντρωση κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης εισαγωγής της στο Star Market της Σαγκάης, το οποίο επικεντρώνεται στην τεχνολογία, όπως ανακοινώθηκε τον Ιούλιο.