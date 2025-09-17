Μια νέα μελέτη της OpenAI ρίχνει φως στο πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το ChatGPT, βασισμένη σε δεδομένα 700 εκατομμυρίων χρηστών και 2,6 δισεκατομμυρίων συνομιλιών ημερησίως.

Σύμφωνα με της Ars Technica, μια Ομάδα Οικονομικής Έρευνας της OpenAI σε συνεργασία με τον οικονομολόγο του Χάρβαρντ, Ντέιβιντ Ντένινγκ, δημοσίευσε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη για το πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες το ChatGPT. Ενώ προηγούμενες μελέτες έχουν επιδιώξει να εκτιμήσουν αυτό το είδος δεδομένων χρήσης χρησιμοποιώντας αυτοαναφερόμενες έρευνες, αυτή είναι η πρώτη φορά που οι ερευνητές έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα χρηστών της OpenAI.

Ταχεία ανάπτυξη και αύξηση των χρηστών

Το ChatGPT συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό. Σύμφωνα με την OpenAI, οι εβδομαδιαίοι ενεργοί χρήστες ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια στις αρχές του 2024, τα 400 εκατομμύρια στις αρχές του 2025 και σήμερα φτάνουν πάνω από 700 εκατομμύρια, περίπου το 10% του ενήλικου πληθυσμού του κόσμου. Σύμφωνα με τη μελέτη, παρατηρείται σημαντική αύξηση των συνομιλιών που επεξεργάζεται καθημερινά η OpenAI, από 451 εκατομμύρια τον Ιούνιο του 2024 σε πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο του 2025.

Το προφίλ των χρηστών

Ενώ οι νέοι είναι γενικά πιο πιθανό να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες, είναι εντυπωσιακό το πόσο μεγάλο μέρος της βάσης χρηστών του ChatGPT αποτελείται από τη νεότερη δημογραφική ομάδα. Το 46% των χρηστών που αποκάλυψαν την ηλικία τους στο δείγμα μελέτης της OpenAI ήταν μεταξύ 18 και 25 ετών. Αν συνυπολογίσουμε και τους αναμφίβολα πολλούς χρήστες κάτω των 18 ετών, οι οποίοι δεν περιλήφθηκαν στο δείγμα, γίνεται σαφές ότι η πλειονότητα των χρηστών του ChatGPT είναι αρκετά νέοι ώστε να μη θυμούνται τον 20ό αιώνα. Επιπλέον, το αρχικό χάσμα – όπως εκείνο μεταξύ ανδρών και γυναικών χρηστών – έχουν σχεδόν εξαλειφθεί. Στην αρχή του 2023, το 80% των ενεργών χρηστών ήταν άνδρες, αλλά μέχρι τα τέλη του 2025, η πλειοψηφία των χρηστών ήταν γυναίκες, οι οποίες αποτελούν πλέον το 52,4%