Ποιος ελέγχει την εμπιστοσύνη στην εποχή της τεχνητής εργασίας;

Η ψηφιακή μετάβαση στον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού έχει πάψει να είναι συμπληρωματική. Σήμερα αποτελεί τον πυρήνα του επιχειρηματικού μετασχηματισμού, αλλά και έναν από τους πιο ευαίσθητους κόμβους της νέας οικονομίας. Το 2025 δεν θα είναι μια ακόμη χρονιά τεχνολογικών πειραματισμών θα είναι το σημείο στο οποίο θα αποδειχθεί αν το HR Tech μπορεί να υπηρετήσει ταυτόχρονα δύο σκοπούς: την παραγωγικότητα και την εμπιστοσύνη.

Για πρώτη φορά, η τεχνολογία δεν λειτουργεί περιφερειακά στην εταιρική λειτουργία, αλλά στην καρδιά της σχέσης εργοδότη και εργαζομένου. Οι πλατφόρμες διαχείρισης ταλέντου, τα analytics απόδοσης και τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης δεν μετρούν απλώς αποτελεσματικότητα μετρούν ανθρώπους. Και αυτή είναι η μεγάλη πολιτική διάσταση του HR Tech: ποιος αποφασίζει τι σημαίνει «καλή επίδοση»; Ποιος ελέγχει τα δεδομένα που διαμορφώνουν καριέρες; Και ποιος εγγυάται ότι η τεχνολογία παραμένει εργαλείο, όχι μηχανισμός εξουσίας;

Οι αριθμοί δείχνουν την ένταση του φαινομένου. Σύμφωνα με τη Gartner, σχεδόν τα δύο τρίτα των διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού μπαίνουν στο 2025 με περιορισμένους προϋπολογισμούς, ενώ η ίδια περίοδος αναμένεται να δει την τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάζει άμεσα πάνω από το ένα τρίτο των θέσεων εργασίας. Το περιθώριο αστοχίας είναι ελάχιστο: κάθε επένδυση που δεν αποδίδει απτά αποτελέσματα θα περικόπτεται χωρίς δεύτερη σκέψη.

Αυτό μετατρέπει το HR Tech σε πραγματικό πεδίο ισχύος. Η συζήτηση δεν αφορά πια “πιλοτικά έργα” και εντυπωσιακές παρουσιάσεις, αλλά την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ταλέντου που αναδιαμορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού. Από την προεπιλογή βιογραφικών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έως την πρόβλεψη ποιοι εργαζόμενοι κινδυνεύουν να αποχωρήσουν, η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέρχεται στα πιο ευαίσθητα επίπεδα της εργασιακής σχέσης. Σύμφωνα με την IBM, το 72% των CEOs δηλώνουν πως η πραγματική αξία της γενετικής AI δεν προκύπτει από τα “έτοιμα” εργαλεία, αλλά από την αξιοποίηση της ιδιόκτητης πληροφορίας του κάθε οργανισμού. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η τεχνολογία αρχίζει να μαθαίνει από τα δεδομένα των ίδιων των εργαζομένων — και να διαμορφώνει πολιτικές που βασίζονται σε αυτά.

Οι πολυεθνικές ήδη προχωρούν. Η Unilever μείωσε δραστικά τον χρόνο πρόσληψης ενσωματώνοντας AI σε βιντεο-συνεντεύξεις. Η Nestlé αξιοποιεί συνομιλιακή τεχνολογία για αυτοματοποίηση της στρατολόγησης. Η UPS εκπαιδεύει οδηγούς με εικονική πραγματικότητα, αυξάνοντας αποδοτικότητα και ασφάλεια. Σε όλες τις περιπτώσεις, η τεχνολογία δεν λειτουργεί διακοσμητικά. Παράγει χρόνο, μειώνει κόστος, αλλά παράλληλα επαναπροσδιορίζει τη σχέση ανάμεσα σε άνθρωπο και εργαλείο.

Το κρίσιμο ερώτημα όμως δεν είναι τεχνικό· είναι αξιακό. Το HR Tech δημιουργεί μια νέα μορφή εταιρικής “διακυβέρνησης δεδομένων”, όπου ο εργαζόμενος μετατρέπεται σε πηγή πληροφορίας και ταυτόχρονα σε υποκείμενο που αξιολογείται από αυτήν. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη κατατάσσει τις εφαρμογές πρόσληψης και διαχείρισης προσωπικού στις κατηγορίες «υψηλού κινδύνου», επιβάλλοντας αυστηρή εποπτεία, διαφάνεια και ανθρώπινη παρέμβαση. Οι εταιρείες που θα κινηθούν προληπτικά προς αυτή την κατεύθυνση θα διασφαλίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θεσμική ανθεκτικότητα. Εκείνες που θα υποτιμήσουν το ζήτημα θα αντιμετωπίσουν όχι μόνο πρόστιμα, αλλά και κάτι πολύ πιο επικίνδυνο: την απώλεια της εμπιστοσύνης των ίδιων των ανθρώπων τους.

Την ίδια στιγμή, η συζήτηση για την παραγωγικότητα επανέρχεται με νέα ένταση. Το World Economic Forum υπολογίζει ότι σχεδόν οι μισές δεξιότητες που κατέχουν σήμερα οι εργαζόμενοι θα έχουν αλλάξει ριζικά έως το 2030. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να αγοράζουν δεξιότητες από την αγορά πρέπει να τις χτίζουν εσωτερικά. Το HR Tech μπορεί να γίνει σύμμαχος, προσφέροντας διαφανείς χάρτες δεξιοτήτων και δυνατότητες αναβάθμισης, ή εχθρός, αν περιοριστεί σε επιφανειακές πλατφόρμες.

Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι η ταχύτητα, αλλά η εμπιστοσύνη. Χωρίς αυτήν, κανένα σύστημα δεν μπορεί να σταθεί. Οι δείκτες ευεξίας της Gallup αποτυπώνουν ότι μόλις ένας στους πέντε εργαζόμενους δηλώνει πραγματικά engaged, με το κόστος της χαμηλής δέσμευσης να αγγίζει το 9% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι κάθε δολάριο που επενδύεται στη διαχείριση άγχους και κατάθλιψης επιστρέφει τετραπλάσια αξία σε παραγωγικότητα. Με άλλα λόγια, η φροντίδα του ανθρώπου δεν είναι “soft skill” είναι οικονομική λογική.

Η τεχνολογία μπορεί να γίνει ο επιταχυντής μιας νέας εργασιακής ισορροπίας ή το εργαλείο ενός νέου ελέγχου. Όλα θα εξαρτηθούν από το αν το HR Tech θα υπηρετήσει την ανθρωποκεντρική λογική ή αν θα την υποκαταστήσει. Το 2025 δεν θα κρίνει μόνο ποιοι έχουν τα πιο εξελιγμένα συστήματα, αλλά ποιοι κατανοούν βαθύτερα τι σημαίνει να εμπιστεύεσαι – και να εμπιστεύεσαι μέσω τεχνολογίας.